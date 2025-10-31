Число отравившихся в петербургском колледже выросло до 20, восемь — в больнице

В Петербурге увеличилось количество пострадавших после отравления в колледже «Звездный». По состоянию на 31 октября зарегистрировано уже 20 случаев острой кишечной инфекции, из них два — у сотрудников пищеблока ООО «АУРУМ ПЛЮС». Госпитализировано восемь человек, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также уточнили, что у одного заболевшего и двух сотрудников ООО «АУРУМ ПЛЮС» выявлен норовирус. В настоящий момент помещения и оборудование этой компании в столовой СПб ГБ ПОУ «Колледж "Звездный"» опечатаны.

Управление Роспотребнадзора готово оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии и в дальнейшем выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда, также отметили в ведомстве.

О том, что в колледже «Звездный» зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди студентов стало известно накануне. Изначально число отравившихся после приема еды в столовой составляло семь человек, двоих положили в инфекционные стационары.

Андрей Цедрик