Смольный отменил хэллоуин-фестиваль «Некрокомиккон» после многочисленных жалоб

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле отозвал разрешение на проведение в Петербурге фестиваля «Некрокомиккон», приуроченного к Хэллоуину. Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях 1 ноября. По их словам, решение приняли из-за многочисленных жалоб.

Фото: Некрокомиккон во Вконтакте

«В связи с этим мы законодательно не имеем право продолжать проведение события и во избежание принудительного завершения завершим его добровольно. Завтра событие так же не состоится»,— говорится в сообщении.

Организаторы «Некрокомиккона» подчеркнули, что мероприятие будет перенесено. Они попросили участников о поддержке и предложили следить за новостями в группе «ВКонтакте».

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полицейские Петербурга задержали продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова, гражданина Казахстана. На него составили протокол о нарушении правил пребывания в России.

Андрей Маркелов