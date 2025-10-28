Закрылось знаменитое бистро «Щелкунчик» на площади Восстания

Известное бистро «Щелкунчик», расположенное в гостинице «Октябрьская» на площади Восстания, прекратило свое существование с 1 октября. На это обратил внимание корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Щелкунчик» на площади Восстания, закрывшийся 1 октября 2025 года

Фото: Татьяна Титаева Ресторан «Щелкунчик» на площади Восстания, закрывшийся 1 октября 2025 года

Фото: Татьяна Титаева

«Мы не переехали, мы закрылись совсем»,— говорится в объявлении, которое висит на двери.

«Щелкунчик» был открыт в 2010 году и быстро обрел популярность как у туристов, так и местных жителей. Бистро было способно вместить 270 человек. Пространство было разделено на девять залов и два бара.

Петербуржцы ценили столовую за демократичные цены, большие порции и пиво, которое варили в заведении.

«Щелкунчик» входил в ресторанную группу Norbert Александра Ситникова. Бизнесмену принадлежат рестораны восточной кухни «Чайхана Пахвала» и ресторан сербской кухни «Вкусновица».

Андрей Маркелов