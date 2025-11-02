На продюсера фестиваля «Некромиккон» завели дело из-за поддельных документов

В отношении продюсера отмененного в Петербурге фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа).

Как сообщает «Фонтанка», по версии следствия, являющийся гражданином Казахстана Самсонов предъявил сотруднику полиции миграционную карту, в которой было указано, что срок пребывания в РФ у него продлен до 1 мая 2026 года. Между тем, оттиск печати, как заключил эксперт, не соответствует реальным образцам.

Ранее Алексей Самсонов был задержан, на него составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства, также его оштрафовали. Суд определил доставить правонарушителя в центр содержания для последующей депортации.

Андрей Цедрик