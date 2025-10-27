Неудавшееся похищение полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Главное

История с неудавшимся похищением полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Сергея Макарова, бизнесмена Сергея Селегеня набирает обороты. «Ъ-СПб» воостановил хронологию событий, где нашлось место студентам-исполнителям, зарубежным кураторам и 10 млн рублей.

Вечером 23 октября на выходе из магазина «Азбука вкуса» на Вязовой улице неизвестные подкараулили игрока «Зенита» и сборной России Андрея Мостового. Злоумышленники силой попытались затолкать футболиста в микроавтобус, однако полузащитник оказал активное сопротивление и подбежал к хоккеисту Александру Гракуну, который помог спортсмену освободиться.

эти же люди схватили в том же месте бизнесмена, родственника депутата Госдумы Сергея Макарова Сергея Селегеня. Нападавшие надели на предпринимателя наручники, после чего затащили в автомобиль. Потерпевшего заставили перевести 210 тыс. рублей и потребовали выкуп в размере 10 млн, забрали телефон Samsung Galaxy S24. Бизнесмен убедил злоумшленников, что у него в наличии есть только 2,5 млн рублей, которые к дому 10 по Вязовой улице может немедленно привезти его жена. Нападавшие согласились, однако на месте встречи их ждала не супруга бизнесмена, а силовики.

Днем 27 октября стали известны имена похитителей. Это студенты Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина — Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайдулаков и Владислав Яковлев. Всем фигурантам дела от 19 до 20 лет, живут в Петербурге и Ленобласти. Позже силовики задержали 27-летнего жителя подмосковного Зарайска. В деле он значится под ником «Даниил Доцент».

Вечером 27 октября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения четырем обвиняемым в попытке похищения. Фигуранты дела пробудут в СИЗО до 25 декабря. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по ст. 126 (похищение человека) и 162 (разбой) УК РФ. «Ъ-СПб» продолжает следить за развитием событий.

P.S. В воскресенье, 26 октября, господин Мостовой забил за «Зенит» в принципиальном матче с московским «Динамо». Сегодня он получил вызов в сборную России. На октябрьские матчи национальной команды хавбек сине-бело-голубых не вызывался.