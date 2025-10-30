СКР и прокуратура проверят петербургский колледж «Звездный» после массового отравления

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу и городская прокуратура устанавливают обстоятельства массового отравления в столовой колледжа «Звездный», который расположен недалеко от станции метро «Купчино».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент случился накануне, когда несколько учащихся после посещения общепита почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь.

По данным «Ъ-СПб», за пищеблок в образовательном учреждении отвечает ООО «Аурум плюс». В настоящее время известно о семерых пострадавших, двое из которых госпитализированы: у них поднялась высокая температура, а также наблюдалась сильная тошнота.

Прокуратура проверит организацию питания в колледже на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическому законодательству. Ход и результаты расследования Роспотребнадзора, а также правоохранительных органов контролируются надзорным ведомством.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комбинат «Нева» получил штраф в размере 350 тыс. рублей за кишечную палочку в продуктах для школ и детсадов.

Андрей Маркелов, Андрей Кучеров