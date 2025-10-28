Певицу Наоко оштрафовали на 30 тыс. рублей по протоколу о дискредитации армии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновной в дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП) музыканта Диану Логинову (Наоко), вокалистку группы «Стоптайм». Ранее она отбыла 13 суток за организацию массового пребывания граждан, повлекшую нарушение общественного порядка. Протокол на нее составили за «стрит» — исполнение песен на улицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу солистки уличной группы "Стоптайм" Наоко (Диана Логинова), обвиняемой по делу о публичной дискредитации армии, в Ленинском районном суде. Солистка уличной группы "Стоптайм" Наоко (Диана Логинова) (справа) во время заседания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Судебное заседание по делу солистки уличной группы "Стоптайм" Наоко (Диана Логинова), обвиняемой по делу о публичной дискредитации армии, в Ленинском районном суде. Солистка уличной группы "Стоптайм" Наоко (Диана Логинова) (справа) во время заседания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей. Решение суда можно оспорить в течение 10 дней. Против вокалистки ранее был составлен еще один протокол о дискредитации. Сейчас он отправлен в полицию на доработку.

Накануне Диана Логинова и должна была выйти из спецприемника после отбытия 13 суток административного ареста. Тем не менее, ее сразу задержали и отвезли в 76-й отдел полиции Центрального района.

Адвокат Мария Зырянова ходатайствовала о вызове прокурора и свидетелей-полицейских в суд. По словам защитницы, допрос прокурора необходим для того, чтобы суд не выполнял роль обвинителя. Также защитница просила приобщить к материалам дела психолого-лингвистическую экспертизу, в которой анализируют текст песни, которую инкриминируют Диане Логиновой. Согласно заключению экспертизы, в невыпущенной песне «Солдат» исполнительницы «Монеточка» (Елизавета Гырдымова признана иноагентом) отсутствуют дискредитирующие ВС РФ высказывания.

Судья отказала защите в вызове прокурора и свидетелей, но приобщила экспертизу к делу. Диана Логинова вину не признала. Она рассказала, что она исполняла ту музыку, которая ей нравится, такие выступления обычно у них проходили публично, а политических целей в этих «стритах» не было.

Полина Пучкова