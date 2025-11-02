Победа с балаклавой

ФК «Зенит» поднялся на второе место в чемпионате России по футболу, обыграв на «Газпром Арене» московский «Локомотив» в матче 14-го тура со счетом 2:0. Эта победа продлила беспроигрышную серию петербуржцев в турнире до девяти матчей. «Локо» проиграл впервые в чемпионате. Голами у хозяев отметились бразилец Педро и Андрей Мостовой, который на прошлой неделе стал жертвой попытки похищения.

«Зенит», надо отдать ему должное, провел один из лучших матчей в сезоне. Пусть не по счету и даже не по содержанию игры, а по отношению к ней футболистов. «Если игроки “Зенита” хотят выиграть и выкладываются на сто процентов, их невозможно остановить»— эта истина была подтверждена. Такой же по качеству самоотдачи матч команда провела в предыдущем туре РПЛ с «Динамо». Тогда выиграла 2:1, хотя могла забить больше.

Во встрече с «Локо» тоже были шансы закрыть интригу задолго до финального свистка. «Зенит» сначала играл вдохновенно и мощно. Забил великолепный гол, похожий на те, что забивают в Лиге чемпионов: Педро и Глушенков сыграли в длинную «стенку» и бразилец метким ударом отправил мяч в дальний угол. Затем сине-бело-голубые создали еще несколько хороших моментов, но не хватало концовки: то пас неточный, то удар. Игра двух лидеров РПЛ доставляла большое удовольствие и тем, кто собрался на «Газпром Арене» (таких в итоге было свыше 45 тысяч), и тем, кто смотрел ее на канале «Матч ТВ», праздновавшем 1 ноября 10-летний юбилей. Хотя «железнодорожный» клуб фактически не атаковал ворота, которые защищал Денис Адамов: «Зенит» не давал соперникам развернуться.

Во втором тайме «Локо» если не перехватил инициативу, то взял игру под свой контроль. Хозяева, такое впечатление, задохнулись от собственного темпа. И стали позволять противникам создавать моменты. К тому же гости поменяли тактику: больше навешивали на высокого форварда Николая Комличенко, который пытался выиграть борьбу. Но так ее и не выиграл. Хотя у нападающего был «убойный» момент в штрафной площади, когда он промахнулся по мячу. Что касается других игроков «Локомотива», то «Зенит» их к воротам не подпускал. В частности, удалось выключить из игры 20-летнего лидера москвичей Алексея Батракова, забившего 10 мячей и лидирующего в гонке лучших бомбардиров чемпионата России. Не принесли успехов москвичам и его подачи со «стандартов»: защитники «Зенита» действовали внимательно.

В концовке матча Сергея Семак, тренер сине-бело-голубых, сделал замены, на которые долго не решался. Как он объяснил — потому что те, кто вышел играть с первых минут, справлялись со своими обязанностями. Даже бразилец Жерсон, попавший в стартовый состав. Именно его и заменил на 75-й минуте Андрей Мостовой. И спустя 16 минут Мостовой же забил второй гол, получив пас от Александра Ерохина (его тоже подняли со скамейки), обыграв защитника и вратаря. Мяч не сразу засчитали, посчитав, что Мостовой находился в положении «вне игры». Но затем повтор показал, что форвард «Зенита» был на одной линии с защитником «Локо», и счет на табло стал 2:0. Свой успех Андрей отпраздновал тем, что побежал к одной из трибун и надел на голову черную балаклаву — отсылка к истории, которая произошла с ним на прошлой неделе. Тогда игрока «Зенита» пытались похитить, он отбился от нападавших с помощью друга-хоккеиста. За такое необычное празднование гола Мостовой получил от судьи желтую карточку: голову во время празднования забитых мячей закрывать нельзя. Арбитр Артем Чистяков, надо сказать, отработал этот матч хорошо: не дал разгореться страстям, трактовал «в пользу игры» спорные эпизоды.

Что касается Мостового, то он забил во втором матче подряд. Сначала отличился в игре с московским «Динамо», состоявшейся 26 октября. Тогда Семак поставил форварда в стартовый состав, зная, что с ним произошла жуткая история. В этот раз тренеры петербургской команды «выдержали» Мостового на скамейке запасных до финальной части — и тот снова сыграл эффективно. А «Зенит» снова выиграл, прервав серию неудачных встреч с московскими клубами. Тот же «Локомотив» петербуржцы не могли обыграть в четырех встречах РПЛ подряд.

Благодаря этой победе команда Сергея Семака поднялась на второе место — ее опережает на очко ЦСКА. Сегодня зенитовцев может обойти в таблице «Краснодар», принимающий на своем поле московский «Спартак».

Кирилл Легков