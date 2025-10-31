На программу газификации в Петербурге выделят 22,7 млрд рублей до 2034 года
В Петербурге утвердили региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2025-2034 годы. Соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе Смольного, в целом по программе газификации до 2034 года в Петербурге планируется построить 400 км газопроводов.
Общий прогнозный объем финансирования региональной программы газификации заявлен в размере 22,7 млрд рублей, в том числе из городского бюджета — 1,666 млрд руб., из бюджета РФ — 61 млн руб., из внебюджетных источников — 20,984 млрд рублей.