На программу газификации в Петербурге выделят 22,7 млрд рублей до 2034 года

В Петербурге утвердили региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2025-2034 годы. Соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в целом по программе газификации до 2034 года в Петербурге планируется построить 400 км газопроводов.

Общий прогнозный объем финансирования региональной программы газификации заявлен в размере 22,7 млрд рублей, в том числе из городского бюджета — 1,666 млрд руб., из бюджета РФ — 61 млн руб., из внебюджетных источников — 20,984 млрд рублей.

Андрей Цедрик