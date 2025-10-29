Петербургский парламент принял в третьем чтении закон о содержании собак

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении закон о содержании домашних собак. Инициативу поддержали 46 депутатов, один проголосовал против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Маркелов Фото: Андрей Маркелов

Теперь в Петербурге нельзя оставлять собак без присмотра вне дома, а также приводить их на массовые мероприятия, детские и спортивные площадки и к медучреждениям. Животных выше 40 см в холке можно выгуливать только на поводке и в наморднике.

Кроме того, новый закон требует убирать за питомцами в общественных местах. За нарушение правил содержание собак вводится административная ответственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Заксобрание одобрило в первом чтении бюджет Петербурга на 2026–2028 годы.

Артемий Чулков