Двоих обвиняемых в попытке похищения футболиста Мостового отправили под стражу

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения еще двоим подозреваемым по делу о попытках похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня на Вязовой улице. Никиту Ануфриева и Даниила Лосева обвиняют по статьям о похищении человека, покушении на похищение и разбое. Оба отправлены под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигуранты были задержаны накануне, 28 октября, в тот же день Лосеву предъявили обвинение, он признал свою вину. Ануфриеву обвинение пока не предъявлялось.

Подозреваемые возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили избрать им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд, тем не менее, постановил поместить обоих в СИЗО на срок до 25 декабря.

Ранее по данному делу суд заключил под стражу четырех обвиняемых, которые оказались учащимися Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина. В ходе проведения следственных действий молодые люди в возрасте 19-20 лет признали свою вину.

Андрей Цедрик