Сотрудники ФСБ задержали Кингисеппского городского прокурора Стрельникова

Сотрудники СК и ФСБ 30 октября пришли с обысками на работу и домой к Кингисеппскому городскому прокурору Андрею Стрельникову, сообщает 47news.

Кингисеппский городской прокурор Андрей Стрельников

Прокуратура Лениниградской области

По данным издания, силовиков интересовал сейф, в котором хранились папки с уголовными делами. Господин Стрельников, занимавший свой пост с 1 июля 2022 года, стал третьим руководителем районного надзора, задержанным в Ленобласти.

В минувшем августе по делу о взятке в размере 2 млн рублей задержали прокурора Лодейного Поля Алексея Демина, спустя два месяца — экс-прокурора Всеволожска Дмитрия Смирнова. В его деле фигурирует взятка на аналогичную сумму и дорогая земля.

Андрей Стрельников — выпускник петербургского университета МВД, в прокуратуру он попал в 2007 году. Работал помощником, старшим помощником, а затем и заместителем Гатчинского городского прокурора. С 2017 года был главой прокуратуры Лужского района Ленобласти.

Андрей Маркелов