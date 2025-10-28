В Петербурге за 420 млн рублей возведут завод осветительного оборудования

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект компании «Пром-Свет» по строительству завода, который будет выпускать осветительное оборудование. Объем инвестиций в его реализацию превысит 420 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Предприятие возведут на Ржевке, на строительство уйдет пять лет. Власти Петербурга целевым образом по льготной цене предоставят компании земельный участок. Губернатор города Александр Беглов отметил, что чиновники регулярно изучают предложения о реализации инвестпроектов.

«Пром-Свет» специализируется на производстве промышленного светодиодного осветительного оборудования, имеет собственную светотехническую лабораторию, инженерно-конструкторский отдел, цех металлообработки, поверхностного монтажа, сборочный цех с ЧПУ-станками и современным высокотехнологичным оборудованием. Продукция компании установлена в аэропорту Пулково, трамвайном депо «Чижик», в Эрмитаже, ведутся поставки в другие регионы страны и государства СНГ.

Татьяна Титаева