Хеллоуин выдворяют из страны

Фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге был досрочно завершен по требованию властей. Организаторы двухдневного мероприятия заявили, что запрет поступил уже к вечеру, а поводом, по их мнению, могли стать ассоциации с Хеллоуином и запрещенным в РФ как экстремистское движением сатанистов. Это же подтверждают в администрации Красногвардейского района. В комитетах Смольного, запретивших проведение, настаивают, что не согласовали именно ярмарку и музыкальную часть мероприятия. Продюсера же «Некрокомиккона» намерены выдворить из России.

Спустя три часа после начала фестиваля ведущий сообщил о досрочном его завершении и попросил всех присутствующих покинуть площадку в течение часа Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок
Фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» в выставочном зале DAA Expo Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

Утром 1 ноября стало известно, что запланированный на субботу-воскресенье «Некрокомиккон» может быть отменен в Санкт-Петербурге. Как отмечается в документе, который официально направили организаторам фестиваля, в городе все еще действует постановление №121 (о мерах противодействия распространению коронавируса). Согласно ему, любое мероприятие численностью больше 300 человек должно согласовываться с властями подробно: в комитетах должны одобрить весь сценарий события. Представители «Некрокомиккона» сначала прошли это согласование, а только позже в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КПИИиТ) региона заметили несостыковку.

Организатор «Некрокомиккона» Дмитрий Трушков пояснил, что ситуация сложилась из-за недопонимания администрацией Красногвардейского района целей мероприятия. По его словам, КПИИиТ выдал разрешение на проведение мероприятия, включающего в себя фестиваль и ярмарку.

Накануне сотрудники правоохранительных органов начали блокировать въезд автомобилей с декорациями, тем самым мешая оборудовать площадку для фестиваля. Для проверки документов на соблюдение миграционного законодательства задержали помощника организатора Алексея Самсонова — гражданина Казахстана, проживающего в Петербурге 20 лет.

В отношении господина Самсонова вынесли постановление о привлечении к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда и нахождения в РФ. В течение 48 часов помощника организатора должны были выдворить и оштрафовать на сумму 5-7 тыс. рублей. Но отправить Алексея Самсонова в Казахстан не удалось, так как он пребывает в стране без документов. Красногвардейский райсуд в результате продлил срок содержания продюсера «Некрокомиккона» в депортационном центре до 29 января 2026 года.

Ранее на фестиваль пожаловались в соцсетях члены движения «Сорок сороков», которые увидели в событии отсылки к Хеллоуину. Православные активисты заявили, что этот праздник — «третий по значимости в международном движении сатанизма» (Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность). Следовательно, проведение мероприятия может быть квалифицировано как вовлечение людей в экстремистское сообщество, заверили в «Сорок сороков». После внимания к событию в сети появилась информация, что администрация Красногвардейского района не рекомендовала организаторам его проводить. В пресс-службе районной администрации рассказали, что посчитали, что на мероприятии может появиться «деструктивная символика и элементы, ассоциирующиеся с идеологией экстремистской направленности», поэтому чиновники позвали на встречу организатора и разъяснили ему юридические последствия. Отметим, что уже не первый год от законодателей звучат идеи запретить Хеллоуин и даже штрафовать граждан за его празднование. Между тем Хеллоуину попытались создать альтернативу — так называемый «Тыквенный Спас», которым теперь именуют тематические вечеринки.

Несмотря на препятствия, в 16:00 1 ноября в выставочном зале DAA Expo стартовал первый день фестиваля. Несовершеннолетним в проходе на мероприятие отказали по причине того, что прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения законов о защите детей от вредной информации. По итогам проверки ведомства организаторы повысили возрастной ценз с 12+ до 18+. Тех, кто успел войти в выставочный корпус с детьми, попросили площадку покинуть. Полиция же после открытия дверей на фестиваль наблюдала за происходящим и проверяла документы. По данным СМИ, в связи с массовым возвратом билетов «Некрокомиккон» потерпел убытки более чем на миллион рублей.

Спустя три часа после начала фестиваля ведущий сообщил о досрочном его завершении и попросил всех присутствующих покинуть площадку в течение часа. По словам членов команды мероприятия, отзыв разрешения они получили лишь вечером.

«В связи с этим мы законодательно не имеем право продолжать проведение события и во избежание принудительного завершения завершаем его добровольно. Завтра событие также не состоится. Мероприятие будет перенесено»,— заключили в «Некрокомикконе».

«В посте, опубликованном в указанной официальной группе, содержится информация, что запланированное мероприятие является музыкальным фестивалем»,— сообщили организаторам в КПИИиТ. А такой формат события согласовывается с комитетом по культуре. Комкульт разрешения не выдавал, сообщили «Ъ Северо-Запад» в ведомстве. Отказ там связали с несоблюдением сроков уведомления о мероприятии.

Как заверили «Ъ Северо-Запад» в КПИИиТ, согласование музфестиваля не относится к сфере ответственности этого ведомства, а комкульт отозвал заявку из-за несоответствия формата мероприятия. «Комитет согласовал проведение выставки без осуществления коммерческой деятельности. Мы не согласовывали проведение ярмарки. А за фестивали отвечает комитет по культуре. Фестиваль им тоже не согласовали»,— заключили в КПИИиТ. Сценическое оборудование для музвыступления у организаторов изъяли, рассказали на публичной странице события.

При этом Дмитрий Трушков высказал альтернативную версию отмены фестиваля: «Мы решили, почему должны отменяться, мы ничего не нарушаем. Нас администрация Красногвардейского района обвинила в том, что мы сатанисты (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.— “Ъ Северо-Запад”)»,— сообщил Дмитрий Трушков.

Фестиваль «Некрокомиккон» в Петербурге организует та же команда, которая ранее проводила «Старконы». С 2016 по 2022 год в городе традиционно проходил «Старкон Хеллоуин». В 2023 году событие получило нынешнее название и отошло от официального позиционирования себя как хеллоуинское мероприятие. По словам организаторов, они старались адаптировать фестиваль к российской культуре и иному культурному контексту, а новое название отсылает к циклу произведений «Мифы Ктулху». Сколько человек в итоге пришло на «Некрокомиккон», пока неясно. Группа события «ВКонтакте» насчитывает 7 тыс. подписчиков. Регистрация на мероприятие на Timepad была удалена организаторами.

Полина Пучкова