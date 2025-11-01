Суд отправил под стражу до конца года бывшего Кингисеппского городского прокурора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего Кингисеппского городского прокурора Ленобласти Андрея Стрельникова до 29 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что экс-прокурор, работавший в Кингисеппе с августа 2022 года, умышленно не направил в суд несколько уголовных дел в период с февраля по август 2024 года.

Глава Кингисеппской прокуратуры должен был в пятидневный срок утвердить обвинительное заключение и направить дела в суд или же вернуть материалы дознанию.

Однако тома несколько месяцев пролежали в прокуратуре. Пока Стрельников игнорировал сроки, по некоторым из дел истек срок давности.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что сотрудники СК и ФСБ пришли с обысками к Стрельникову на работу и домой 30 октября. За день до этого Кингисеппский городской прокурор покинул свою должность.

Андрей Маркелов