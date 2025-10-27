На 69-м году жизни умер петербургский журналист Дмитрий Синочкин

Утром 27 октября в на 69-м году жизни Санкт-Петербурге скончался страдавший от онкологического заболевания журналист Дмитрий Синочкин. Об этом сообщила Мария Пискун, директор по продвижению журнала «Пригород», в котором Дмитрий был главным редактором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Синочкин во время пресс-конференции, организованной Издательским домом «Коммерсант» в отеле «Балчуг-Кемпински», в 2008 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Дмитрий Синочкин во время пресс-конференции, организованной Издательским домом «Коммерсант» в отеле «Балчуг-Кемпински», в 2008 году

Дмитрий Синочкин известен в петербургской журналистике с конца 1980-х — начала 1990-х. Начав карьеру в «Ижорце», впоследствии он работал в том числе «Ъ-СПб» и «Деловом Петербурге».

До конца жизни Дмитрий Синочкин был шеф-редактором издания «Недвижимость и Строительство Петербурга». Последняя публикация за его авторством вышла сегодня утром. Как рассказывал в соцсетях сам журналист, у него был диагностирован неоперабельный рак горла.

Артемий Чулков