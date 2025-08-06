Избирком отказал журналисту и юристу в участии в выборах главы Среднего Урала

Избирательная комиссия Свердловской области отказала главному редактору информагентства «Контроль» Динамудину Садихову (выдвинут от партии «Гражданская инициатива») и екатеринбургскому юристу Ивану Волкову («Российский общенародный союз») в регистрации кандидатами на досрочных выборах губернатора региона. По данным избиркома, господин Садихов предоставил только одну из необходимых 120 подписей депутатов и глав муниципалитетов для прохождения «муниципального фильтра», господин Волков не направил полный пакет необходимых документов и не создал свой избирательный фонд.

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По итогам этапа регистрации участие в досрочных выборах губернатора в качестве кандидатов смогут принять врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и четыре представителя от парламентской оппозиции: депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместитель председателя свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Облизбирком вручил всем претендентам соответствующие удостоверения. Сведения о кандидатах внесут в бюллетени для голосования.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев