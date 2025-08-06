Избирком утвердил четырех депутатов кандидатами в главы Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала кандидатами на должность губернатора депутата Госдумы Андрея Кузнецова (выдвинут от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), заместителя председателя свердловского заксобрания Александра Ивачева (КПРФ), депутатов регионального парламента Ранта Краева («Новые люди»; НЛ) и Александра Каптюга (ЛДПР). В избиркоме добавили, что включат информацию о претендентах в текст бюллетеня для голосования.

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Этап представления документов для регистрации кандидатов, выдвинутых политическими партиями, проходил с 20 по 30 июля. Первым список претендентов в члены Совета федерации РФ и подписи 126 депутатов и глав муниципалитетов в поддержку своего выдвижения 25 июля представил в избирком врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), 28 июля — Андрей Кузнецов, 29 июля — Александр Ивачев и Рант Краев, 30 июля — Александр Каптюг. Главный редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») и екатеринбургский юрист Иван Волков («Российский общенародный союз»), которые также предоставили документы в избирком 30 июля, не смогли пройти «муниципальный фильтр».

По итогам этапа регистрации участие в досрочных выборах губернатора в качестве кандидатов смогут принять всего пять человек. В среду, 31 июля, избирком утвердил претендентом на пост главы Среднего Урала врио губернатора Дениса Паслера. В регистрации кандидатами было отказано Динамудину Садихову и Ивану Волкову.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев