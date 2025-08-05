Чем известна осужденная глава Гагаузии Евгения Гуцул

5 августа 2025 года главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор». Подробности биографии политика — в справке “Ъ”.

Гуцул Евгения Александровна родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия Молдавской ССР. По образованию — юрист. СМИ сообщают, что до прихода в политику она работала оператором связи, коммерческим представителем, архивариусом. В 2018 году стала консультантом, а после — секретарем в оппозиционной политической партии «Шор» бизнесмена Илана Шора.

В марте 2023 года была кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от партии «Шор». Тогда же в ее социальных сетях появились первые посты политического содержания. Место работы и должность в биографии Евгении Гуцул, поданной в ЦИК Гагаузии, указаны не были.

Во время предвыборной кампании Евгения Гуцул обещала «реализовать прекрасные проекты» в Гагаузии, а также «всего за один год» многое изменить в автономии. За нее агитировали певцы Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов. Поддержку госпоже Гуцул обещал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. На онлайн-встречах с политиком он называл ее будущим башканом. В мае 2023 года она победила во втором туре выборов.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. Она также обвиняла госпожу Гуцул в том, что она работает не в интересах населения автономии. Кроме того, молдавский лидер утверждала, что Евгения Гуцул «состоит в преступной группировке», имея в виду партию «Шор». Деятельность организации была признана незаконной в июне 2023 года.

Евгения Гуцул является сторонником укрепления отношений с РФ, противником евроинтеграции и политики Майи Санду. В марте 2024 года глава Гагаузии посетила с рабочим визитом РФ, где встретилась с президентом Владимиром Путиным и первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

В ответ на визит Евгении Гуцул в Россию Майя Санду отказалась подписывать документ о включении главы Гагаузии в правительство страны. Она заявила, что с помощью контактов с оппозиционными политиками Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

В апреле 2024 года Евгении Гуцул предъявили обвинение по делу о партии «Шор». Антикоррупционная прокуратура заявила, что она систематически ввозила деньги из РФ в Молдавию для финансирования партии. Сама политик называла дело сфабрикованным.

В марте 2024 года глава Гагаузии заявляла, что у автономии нет планов по выходу из состава Молдавии. Однако позже сообщила, что регион может отделиться от страны в ответ на объединение с Румынией. В апреле госпожа Гуцул пообещала, что регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, если в ответ на объявление его независимости Молдавия введет туда войска.

В декабре 2024 года Евгения Гуцул заявила, что Гагаузия не признает Майю Санду лидером Молдавии, обвинив ее в фальсификации прошедших в ноябре президентских выборов.

25 марта 2025 года Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и позже арестовали. В апреле она была переведена под домашний арест.