Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишенева
В аэропорту Кишинева задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул сотрудниками Антикоррупционного центра. Ее задержали на 72 часа, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным «Sputnik Молдова», госпожу Гуцул уже около трех часов без объяснений не выпускают из страны. У главы Гагаузии забрали паспорт и провели «дополнительный досмотр».
Евгения Гуцул
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Это не первый случай задержания госпожи Гуцул в аэропорту. В прошлый раз ее задержали для досмотра в начале февраля. Тогда глава Гагаузии связала произошедшее с визитом в Россию в апреле 2024 года.
25 февраля в аэропорту Кишинева задержали заместителя исполкома Гагаузии Виктора Петрова. По данным Gagauznews, в тот день господин Петров прилетел в Молдавию из Стамбула.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Гагаузские власти выступают за сближение с Россией, в то время как Кишинев поддерживают евроинтеграцию. В начале апреля 2024 года Евгении Гуцул обвинили в финансировании оппозиционной партии «Шор». Госпожа Гуцул называла дело сфабрикованным.
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