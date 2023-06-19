Конституционный суд Молдавии признал незаконной деятельность партии «Шор»

Конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства республики и признал деятельность оппозиционной партии «Шор» незаконной.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор". На момент оглашения настоящего решения политическая партия "Шор" считается распущенной»,— огласил решение суда глава КС Николай Рошка (цитата по «РИА Новости»).

Адвокат «Шор» Аурелиу Коленко по итогам судебного заседания заявил журналистам, что решение КС будет аннулировано Европейским судом по правам человека. «Мы потребуем привлечь к ответственности магистратов, которые приняли это решение, за исключением тех, кто проголосовал против. Мы считаем, что это преступное решение»,— заявил он (цитата по «Sputnik Молдова»).

11 мая Конституционный суд начал рассмотрение обращения правительства Молдавии о проверке партии «Шор». 13 апреля судьи Апелляционной палаты заочно приговорили главу партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы. Следствие считает его организатором незаконной схемы по выводу из молдавских банков $1 млрд. Политик, который сейчас находится в Израиле, заявил, что решению судей подчиняться не намерен.

С 2022 года в Молдавии продолжаются организованные партией «Шор» протесты с требованием отставки правительства. В феврале 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планирует «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции», сменить власть в Кишиневе. Тем временем Илан Шор и его партия не скрывают связей с Москвой, куда депутаты-«шоровцы» ездили для встреч с российскими парламентариями.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Европа вступает в Молдавию».

Эрдни Кагалтынов