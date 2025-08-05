Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам

Суд сектора Буюканы приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор». Об этом пишет Sputnik Молдова со ссылкой на адвоката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул в суде (март 2025 года)

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул в суде (март 2025 года)

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Прокуратура Молдавии требовала для госпожи Гуцул девять лет. По версии антикоррупционной прокуратуры, глава автономии систематически ввозила деньги для финансирования партии из России. Сама она называла дело сфабрикованным.

Госпожа Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул. Спустя несколько дней ее отправили под стражу. В апреле политика перевели под домашний арест. Ранее глава Гагаузии заявляла, что власти Молдавии предлагали ей покинуть пост в обмен на прекращение уголовного преследования.

Евгения Гуцул была зарегистрирована кандитатом на пост главы (башкана) Гагаузии от партии «Шор» в марте 2023 года. Голосовать за нее призывали российские артисты эстрады Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий называл госпожу Гуцул «будущим башканом» и обещал поддержку. В мае 2023 года она победила во втором туре выборов.