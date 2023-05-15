Россию и Молдавию связали гагаузы дружбы

Второй тур выборов главы Гагаузии — автономного региона на юге Молдавии — завершился победой Евгении Гуцул. За малоизвестного политика без биографии агитировали беглый молдавский бизнесмен и политик Илан Шор и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Внешне победа выглядит выгодной Москве, особенно на фоне падения ее влияния в целом в республике. Вопрос в том, сможет ли этот успех перерасти в нечто большее и не стать провалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул (слева)

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости Евгения Гуцул (слева)

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

На выборах главы (башкана) Гагаузии не пророссийский кандидат победить в принципе не мог. Политиков, которые критиковали бы Москву, в этом южном регионе Молдавии просто не водится. Нынешняя избирательная кампания исключением не стала. Выборы, напомним, прошли в два тура. Первый состоялся 30 апреля.

По итогам голосования в финал вышли Григорий Узун и Евгения Гуцул. И 14 мая госпожа Гуцул одолела конкурента со счетом 27 376 голосов против 24 913. Всего в Гагаузии проживает около 100 тыс. человек. Явка на выборах составила 54,6%.

За господина Узуна лично агитировал экс-президент Молдавии Игорь Додон. После некоторой паузы он недавно вернулся в политику, заняв пост исполнительного секретаря Партии социалистов. Господин Додон позиционирует себя как политика, ориентированного в большей степени на Москву. Это проявилось и во время гагаузских выборов.

«Мы договоримся и с Россией, и с Турцией. А кто лучше будет отстаивать со следующей недели в правительстве интересы гагаузов, как вы думаете? Григорий Узун или та девушка с плакатов, которую никто не знает? Ответ очевиден: Узун»,— агитировал экс-президент за Григория Узуна перед вторым туром выборов.

Агитация не помогла, и теперь 37-летняя «девушка с плакатов», которую до нынешней избирательной кампании действительно никто не знал, возглавит пусть небольшой, но все же регион Молдавии. Башкан Гагаузии по должности также является членом правительства страны. Поражение же протеже Игоря Додона можно считать и его собственным поражением, что неминуемо не самым лучшим образом отразится на его возобновившейся политической карьере.

На стороне госпожи Гуцул во время выборов выступала партия «Шор» беглого бизнесмена и политика Илана Шора. Сам он с 2019 года проживает в Израиле, а в Молдавии приговорен к 15 годам тюрьмы за незаконные финансовые схемы — правоохранители считают его соучастником так называемой кражи века: вывода из трех молдавских банков в 2014 году $1млрд.

Несмотря на расстояние между Тель-Авивом и Кишиневом, господин Шор и его партия являются активными участниками молдавской политической жизни и регулярно организовывают антиправительственные уличные протесты.

В парламенте страны «Шор» контролирует пять мест, но явно претендует на большее. Выдвинув своего кандидата в главы Гагаузии, партия «Шор» пообещала превратить регион в «край мечты».

«Это моя личная амбиция и амбиция моей команды. Мы придем с инвестициями в полмиллиарда евро. С 15 июня вы увидите масштабные работы по строительству дорог, по созданию парков. С 1 июля начнется строительство GagauziaLand (парка развлечений.— “Ъ”) и аэропорта в Комрате. В течение двух лет мы повысим пенсии и зарплаты бюджетникам. Я даю вам честное слово, что вы никогда не пожалеете, что избрали Евгению Гуцул, кандидата от партии "Шор", на пост башкана Гагаузии»,— обещал Илан Шор.

Помимо него за Евгению Гуцул агитировал глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Еще до первого тура выборов он называл ее будущим башканом и обещал всяческую поддержку.

Тему отношений с Россией партия «Шор» эксплуатирует постоянно. На фоне отказа Кишинева от любых контактов с Москвой Илан Шор и его однопартийцы говорят о необходимости развивать отношения с Россией. И при этом резко критикуют Запад и прозападную центральную власть страны — президента Майю Санду и правительство, назначенное пропрезидентской партией «Действие и солидарность».

«Большинство граждан нашей страны считают, что именно ЕС принес Молдове неприятности. Сегодня большинство граждан выступают за нейтралитет, который закреплен в конституции. Вот почему я хочу объявить, что любую попытку продвижения евроинтеграции без референдума мы будем рассматривать как атаку на суверенитет страны»,— заявил Илан Шор 15 мая, поздравляя Евгению Гуцул с первым местом на выборах. Ее победу он назвал началом обратного отсчета нынешней власти.

Гагаузия действительно может стать для партии «Шор» важным плацдармом. Раньше представители партии одерживали победу на выборах мэров городов и сел. Но целый регион получилось взять впервые.

Несмотря на небольшой размер Гагаузии, автономия имеет прочную репутацию одного из самых пророссийских регионов страны (в непризнанном Приднестровье также сильны пророссийские настроения). Комрат часто конфликтует с Кишиневом и в 2014 году даже проводил референдум о вступлении в Таможенный союз. За интеграцию туда высказалось большинство проголосовавших, центральная власть объявила плебисцит юридически ничтожным.

Успех в Гагаузии для партии «Шор» и ее лидера — однозначный плюс. Сегодня, согласно некоторым соцопросам (последний проводился компанией iData в апреле), Илан Шор — третий в рейтинге доверия с 7,4%. На первом месте — президент Майя Санду (25,1%), а на втором — Игорь Додон (12%). При этом, согласно этому же исследованию, партия «Шор» входит в тройку самых популярных партий страны: за нее на парламентских выборах готовы проголосовать 15,5% опрошенных (за пропрезидентскую «Действие и солидарность» — 25%, а за альянс Партии социалистов и Партии коммунистов — 17,6%).

Впрочем, праздновать победу пока рано. Суд еще не утвердил итоги гагаузских выборов. Между тем правоохранители, политики и эксперты заявляли о том, что к ним немало вопросов. Главный из них — подкуп избирателей, в котором партию «Шор» обвиняют со всех сторон.

«Были опубликованы доказательства, свидетельствующие о случаях фальсификации, подкупа избирателей и грубых нарушений избирательного кодекса, несовместимых с демократией»,— прокомментировал в понедельник итоги голосования в Гагаузии депутат партии «Действие и солидарность» Раду Мариан.

Если суд в итоге признает выборы недействительными, в регионе придется снова организовывать голосование, но Евгения Гуцул уже не сможет принять в нем участие. Но и в этом случае партия «Шор» останется в выигрыше. Во-первых, ей не придется тратить деньги на выполнение розданных во время предвыборной кампании масштабных обещаний. Во-вторых, всю ответственность за их невыполнение она возложит на центральную власть.

Владимир Соловьев