Зарплатные разочарования

Из аэропорта Домодедово за месяц уволились 200 человек. Они написали жалобы в Генпрокуратуру, администрацию президента и властям Московской области о невыплатах 80% зарплаты, начиная с июня. Сотрудники, с которыми поговорил “Ъ FM”, допускают, что после национализации и смены руководства аэропорта с проблемой столкнулись до 1 тыс. человек. И многие из тех, кто не уволился по собственному желанию, предпочитают не выходить на работу. После передачи Домодедово от бизнесмена Дмитрия Каменщика в госсобственность аэропорт возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов. В интервью РБК он пообещал ликвидировать прошлую систему обращения с персоналом, которую сравнил с «крепостным правом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В пресс-службе аэропорта по поводу новых увольнений сотрудников ответили, что с работы уходят только те, кто принимал участие в так называемой карательной системе. Об их жалобах руководству известно, уточнила советник гендиректора Домодедово по внешним и внутренним коммуникациям Анна Челнокова: «Подавляющая часть инициаторов обращения относятся к контуру процессно-методического управления. На данный момент это уже избыточная управленческая верхушка предприятия. Выплаты сотрудникам соответствуют вкладу, внесенному в производственную деятельность аэропорта. С учетом отмены системы штрафов потребность в обслуживании этой настройки ушла.

Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности.

Выплаты сотрудникам осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также с правилами и методиками, которые были разработаны в том числе инициаторами жалоб. Аэропорт Домодедово в полном объеме выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом».

Сотрудники Домодедово так же, как и руководство аэропорта, указывают на систему, которая сложилась еще при прошлом управлении. Согласно их трудовым договорам, оклад как раз составлял 20% зарплаты, остальное считалось премией. Однако проблемы до лета этого года касались только офисных сотрудников и топ-менеджеров, но затем ситуация изменилась, рассказал “Ъ FM” работник аэропорта Анатолий: «Я работал в техническом надзоре по аэродрому, это тоже контролирующая функция. Когда пришло новое руководство, оно заявляло, что сокращать никого не будут. Нас хотели реорганизовать, потому что технадзор должен быть всегда. То, что сейчас творится на аэродроме, — это малая часть сложностей, не говоря уже об обслуживании воздушных судов.

Что касается штрафов, то прежде их назначали всегда за дело, никаких санкций "за конфетки", как писали, не было. Но вопрос даже не в этом. Сначала в 20-х числах июля слух пошел, что за текущий месяц не заплатят, а тут и за июнь нет зарплаты. Таких, как я, не единицы. А на мой вопрос, грозит ли мне сокращение, потому что я являюсь ветераном боевых действий, мне сказали: "Вас сокращать никто не будет, но платить вам тоже не станем". У меня график сменный, и пока я не подписывал никаких допсоглашений к трудовому договору. Пока хожу на работу, выполняю минимум своих функциональных обязанностей, чтобы не было прогулов.

Многие просто не выходят и ждут справки 2-НДФЛ, чтобы подать жалобы в трудовую инспекцию. Только так можно показать свой доход, который упал. На данный момент никакой ясности нет, одни слухи».

Новый глава Домодедово Андрей Иванов также заявил о работе по предотвращению банкротства аэропорта. По его словам, при долге около 70 млрд руб. убыток в этом году достигнет 10 млрд руб. Некоторые сотрудники Домодедово считают, что в такой ситуации сокращения затронут только методистов и отдел обучения. При этом водитель в аэропорту Андрей в разговоре с “Ъ FM” также отметил, что новые руководители не объяснили, как изменится кадровая политика: «Я работаю в аэропорту 20 лет. Были ненужные методисты, были какие-то обучения. Пока сделали так: либо работай за 20%, либо ищи другую работу. В свое время система штрафов на поток была поставлена. До 2008 года мы получали подарки на Новый год, 23 февраля, 8 марта, сотрудников поддерживали в сложных жизненных ситуациях. У меня в 2007 году дом сгорел. Я написал заявление, и мне выплатили оклад в качестве матпомощи. А вот последние лет семь ничего подобного уже не случалось, насколько мне известно.

Но сейчас мне чего бояться? Я захожу в отдел кадров буквально позавчера, там собрались многие работники. Я говорю: "Ну уволят, найду себе работу другую. Что мне бояться? А что вам бояться?" Но люди опасаются, что будут сокращения. Раньше сотрудники подписывали договор на полтора-два года. Нет работы — оплачивайте все абсолютно ненужные обучения. Такая же практика была в пандемию COVID-19, когда в день выполнялось всего по 20 рейсов».

Российские законы пока не регулирует пропорцию оклада и премии, поэтому оспорить увольнения сотрудникам Домодедово будет непросто, заметил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов: «Если они увольнялись по собственному желанию, то никаких компенсаций с точки зрения законодательства, конечно же, им не положено. Единственное, что действительно встречается и в судебной практике: сотрудники могут заявить о том, что их вынудили уволиться по собственному желанию, хотя на самом деле такого намерения они не имели. В этом случае существует вероятность того, что их восстановят на работе через суд.

При этом система маленького оклада и большой премии не новая, и в целом она имеет право на жизнь. Периодически у нас встречаются инициативы увеличить окладную часть в размере заработной платы, чтобы, например, оклад составлял не менее 2/3, но пока это остается исключительно на уровне предложений. Пропорция 20/80 тоже является обычной практикой, например, если ваша премия будет зависеть от выполнения определенных показателей эффективности. Менеджеры по продажам так живут. Нет такого понятия, как "штраф".

Мы все-таки говорим про невыплату премий. И тут необходимо понимать, по какой причине она произошла. Каждый имеет право на самозащиту и на оспаривание действий работодателей, если он считает их неправомерными.

С другой стороны, при приеме на работу сотрудников обязаны знакомить с локальными актами, в том числе с теми, которые касаются оплаты труда».

Московские аэропорты, включая Домодедово, с мая сталкиваются с транспортными коллапсами из-за атак беспилотников. Как писал “Ъ”, после массовых объявлений плана «Ковер» в июле ущерб только для авиакомпаний оценивался экспертами в 20 млрд руб. за одни выходные. Аэропортам правительство обещало выделить свыше 6 млрд руб. помощи. По словам премьера Михаила Мишустина, из-за временных ограничений им уже было направлено порядка 27 млрд руб.

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Александра Абанькова