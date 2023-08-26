Как прокуроры конфискуют бизнес-активы

В апреле 2022 года Генпрокуратура добилась в суде конфискации акций единственного в России производителя сульфата натрия — ОАО «Кучуксульфат» (Алтайский край).

В декабре 2022 года по иску Генпрокуратуры была конфискована доля крупнейшего совладельца транспортной группы FESCO Зиявудина Магомедова, ему принадлежало 32,5% акций. До этого он был приговорен к 19 годам колонии по делу о создании ОПС. В том же месяце Генпрокуратура подала в Хамовнический райсуд Москвы иск о взыскании оставшихся в коммерческом обращении акций FESCO.

В мае 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства взыскал в доход государства 46,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП). В июле Центральный районный суд города Калининграда взыскал в доход государства еще 51,75% акций КМТП.

В том же месяце Арбитражный суд Пермского края согласился с версией Генпрокуратуры и вернул государству 89% акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), крупнейшего в стране производителя магния, ниобия и тантала.

В июле 2023 года Ленинский райсуд Ярославля взыскал в пользу государства акции электрической компании ПАО «ТГК-2». Иск подала Генпрокуратура РФ, среди ответчиков по нему — офшорные структуры, владеющие 81,66% ТГК-2. Бенефициаром компании считается бывший сенатор Леонид Лебедев, покинувший Россию и являющийся фигурантом нескольких уголовных дел.

В августе 2023 года Генпрокуратура подала иск о конфискации у бизнесмена Андрея Мельниченко энергетической компании СИБЭКО. По версии Генпрокуратуры, покупка этого актива в 2018 году у экс-министра Михаила Абызова за 32 млрд руб. была нарушением коррупционного законодательства.

В том же месяце Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина — акций ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

В августе 2023 года Генпрокуратура подала иск к АО «Метахолдинг», «Метафракс Трейдинг» и Тольяттихимбанку о взыскании акций одного из крупнейших в России предприятий по производству метанола «Метафракс Кемикалс», так как сейчас акции стратегического предприятия находятся в США.

Тогда же Генеральная прокуратура направила в Арбитражный суд Приморского края иск с требованием изъять в пользу государства у ООО «Фининвест» акции и доли единственного в России производителя борной кислоты Дальнегорского горно-обогатительного комбината, контроль над которым оказался у иностранного инвестора.