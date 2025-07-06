Бесполетная авиация

Коллапс в авиасообщении 5–6 июля может стоить авиакомпаниям около 20 млрд руб. Издержки только из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд руб. Пассажирские ассоциации настаивают на создании четкого регламента для отработки чрезвычайных ситуаций по принципу единого окна. Размещение и питание, считают эксперты, за счет авиакомпаний должны обеспечивать аэропорты, а небольшим перевозчикам во избежание банкротства необходимы косвенные меры господдержки.

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Транспортный коллапс обойдется российским авиакомпаниям в несколько десятков миллиардов рублей только за первые два дня, подсчитали опрошенные “Ъ” эксперты и источники в авиакомпаниях. По данным Минтранса, 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) были отменены более 250 рейсов, задержаны — свыше 270. По состоянию на 18:00 6 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино отменено 171, 90 и 26 рейсов, задержано более чем на два часа — 56, 37 и 13 рейсов соответственно. Оценок по другим аэропортам, где вводились временные ограничения, а также консолидированных данных по стране пока нет. В Минтрансе, Росавиации, крупных аэропортах и опрошенных авиакомпаниях от дополнительных комментариев воздержались.

Издержки авиакомпаний

По предварительным оценкам, от отмены рейса самолета размерности одного из самых распространенных в РФ типов воздушных судов (ВС) Boeing 737–800 в двухклассной компоновке на 158 пассажиров (20 мест бизнес-класса и 138 мест эконом в компоновке «Аэрофлота») авиакомпания может потерять 15–23 млн руб. в зависимости от направления, подсчитал для “Ъ” основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков. В эту сумму включены издержки авиакомпании на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, расходы на работу экипажей и топливо, а также недополученная выручка.

Таким образом, только первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах обошлись авиакомпаниям, по подсчетам на основе открытых данных, по меньшей мере в 3,9–5,9 млрд руб. Собеседники “Ъ” в двух крупных авиакомпаниях подтвердили корректность расчетов. Источник еще в одной компании уточнил, что уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн руб. на четыре часа.

Стоимость задержки рейса (опоздание более 15 минут) B737 господин Патраков оценивает примерно в 1,5 млн руб., без учета расходов на обслуживание пассажиров.

Объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб., оценивает эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков. По его словам, для корректной оценки ущерба от введения плана «Ковер» и перебоев с мобильным интернетом надо учитывать убытки пассажиров, которые не успевают на стыковочные рейсы и в финальные точки назначения, убытки сервисов такси и иных смежных сфер. Размер таких непрямых убытков только по трем регионам может составлять несколько десятков миллиардов, говорит эксперт.

Поддержка пассажиров и перевозчиков

Председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков отмечает, что массовых обращений, как во время сбоев 6–9 мая, когда в союзе фиксировали десятки жалоб, не наблюдалось. «По ощущениям, авиакомпании все же извлекли уроки из майских сбоев»,— говорит он. Жалобы, по словам господина Янкова, носили единичный характер и поступали в основном из Шереметьево и Пулково, поскольку наибольшее количество рейсов переносили на линии Москва—Петербург.

Отчасти снижение количества жалоб может быть связано с нестабильной работой сетей мобильной связи в аэропортах в выходные.

Роман Старовойт, глава Минтранса, о сбоях в авиасообщении 6–8 мая, в интервью ТАСС: Главное, что в этот сложнейший период мы не допустили аварий, пассажиры все были живы и здоровы.

Пассажиры, продолжает Кирилл Янков, обращались, когда не могли найти представителей авиакомпаний или не слышали объявлений о ваучерах на питание или размещение в гостинице. В связи с этим, считает он, следует рассмотреть вопрос о корректировке Федеральных авиационных правил (ФАП-82) и создании четкого регламента для аэропортов и перевозчиков на случай чрезвычайных ситуаций для координации пассажиров по принципу единого окна. В Шереметьево и Пулково информационные службы работали исправно, подчеркивает господин Янков, но их усилий может быть недостаточно при таких массовых сбоях. Особенно четкие инструкции, по его словам, необходимы для тех аэропортов, на территориях которых не работают представители конкретных авиакомпаний, и для случаев, когда авиакомпания улетает на запасной аэродром, с которым не имеет договора.

По мнению главы Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Ильи Зотова, после майских событий часть пассажиров в летний период «приняли ситуацию и не предпринимали никаких действий, полагаясь только на возврат средств». Тем не менее, считает господин Зотов, регуляторы должны разработать четкую инструкцию для таких ситуаций с описанием механизма автоматизированного возврата билетов, в том числе по невозвратным тарифам, и четкие требования по обслуживанию пассажиров. Как поясняет эксперт, сегодня ФАП-82 не содержит четких требований к питанию и обычно перевозчики предоставляют ваучеры на самые недорогие комплексные обеды, чаще всего — только на «бутерброды и чай».

Обязанность по размещению в гостиницах в случаях масштабных сбоев необходимо перенести на аэропорты, считают в ООП.

Авиакомпании загружены перестроением маршрутных сетей и возвратами билетов, но перевозчики могли бы компенсировать аэропортам все расходы на размещение впоследствии, объясняет Илья Зотов. Он добавляет, что для небольших авиакомпаний в случае повторения таких ситуаций дополнительные издержки могут стать непосильными, поэтому целесообразно рассмотреть для них налоговые льготы или иные меры косвенной господдержки во избежание банкротств. Для урегулирования всех подобных ситуаций единый оперштаб должен отвечать за отработку масштабных сбоев по одному стандарту, заключает глава ООП.

Туристы держатся за отдых

Масштабной отмены туров пока не наблюдается, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Тем не менее, по его словам, туроператорам также приходится нести дополнительные расходы. По его словам, авиакомпании в связи с резким ростом задержек не всегда успевают обеспечивать размещение и питание для пассажиров, в ряде случаев не хватает номерного фонда, и туроператоры берут это на себя, а также несут расходы на перебронирование гостиниц и туров. Консолидированных данных пока нет, предварительно за 5–6 июля издержки могут составить несколько десятков миллионов рублей, полагает господин Горин. Любые веерные задержки приводят к сдвигу расписания на последующие два-три дня, что осложняет ситуацию и может кратно увеличивать расходы туроператоров.

События с закрытием воздушного пространства из-за конфликта Ирана и Израиля обошлись туроператорам в 300 млн руб. дополнительных расходов. В связи с этим в июне РСТ обратился в Минэкономики с просьбой снизить размер отчислений в Фонд персональной ответственности для туроператоров с 1% от оборота за каждый квартал до 0,25%. Ответа пока не последовало, говорит Дмитрий Горин. В случае повторения веерных задержек, уверен он, косвенная поддержки для отрасли необходима по аналогии с механизмами помощи во время пандемии.

Айгуль Абдуллина