Авиакомпании и аэропорты о задержках рейсов

В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что авиакомпания в 2024 году выполнила 117,5 тыс. рейсов (рост на 14% к 2023 году), но доля рейсов с задержкой более часа осталась почти на том же уровне и составила 6,8%, что ниже показателей 2022 и 2019 годов, когда они оценивались в 7,6% и 7,8% соответственно. По более продолжительным задержкам результаты улучшились по сравнению с 2022 и 2019 годами. В 2024 году 2,4% рейсов было задержано на период свыше двух часов, что соответствует уровню предыдущего года, в 2022 году этот показатель был на уровне 3%, а в 2019-м — 3,3%. Количество задержанных рейсов свыше трех часов сократилось на 0,3 процентного пункта (п. п.) к 2023 году, на 0,8 п. п. к 2022-му и на 0,9 п. п. к 2019 году. Другие авиакомпании группы, «Победа» и «Россия», “Ъ” не ответили.

В S7 Airlines рассказали, что не фиксируют роста числа задержек продолжительностью более двух часов в 2025 году по сравнению с прошлыми периодами. Количество таких задержек остается на низком уровне — «несколько штук в месяц на более чем 1 тыс. выполненных рейсов ежемесячно».

В Red Wings (входит в «Ростех») сообщили, что с 2022 года доля задержек более трех часов сохраняется «приблизительно на одном уровне». В Smartavia уточнили, что с января по середину июня регулярность выполнения рейсов превысила 96,1% — примерно как в среднем по 2019 году.

Чартерные рейсы в мониторинге «АльфаСтрахования» не учитывались. Но в Azur Air, которая осталась единственной в стране авиакомпанией, выполняющей только чартерные перелеты, ответили, что в 2024 году показатель регулярности составил почти 95%, что на 1,8 п. п. выше результата 2023 года. Среднее время задержки сократилось на пять минут.

Кроме «Аэрофлота», остальные перевозчики ранжировать характерные причины длительных задержек затруднились, хотя непосредственно в 2025 году выделяют «Ковры» и погоду.

Часть претензий «Уральских авиалиний» относится к небольшим и южным аэропортам, и эти претензии разделяют собеседники еще в трех компаниях. Источники в двух из них также указали, что в этом сезоне им значительно портит показатели регулярности аэропорт Минвод. Там введен в эксплуатацию новый терминал, но международный сектор, говорят они, одновременно может обслуживать только два рейса, что приводит к многочасовым задержкам.

В холдинге «Новапорт» (28 аэропортов, включая Минводы) возразили, что по вине аэропорта с апреля по июнь задержали всего 0,4% рейсов (19 из 4,5 тыс.). Среди основных факторов задержек сегодня в холдинге выделили «Ковры» и связанные с авиакомпаниями причины: позднее прибытие ВС, технические неисправности и замены самолетов, изменение времени вылета авиакомпаниями, пересчет пассажиров на борту и рассадка, а также заправка ВС топливом сверх норматива. В Минводах же, подчеркнули там, разрабатывается проект реконструкции международного терминала.

В «Аэропортах регионов» (десять аэропортов) подчеркнули, что задержки по вине аэропорта носят единичный характер. Отклонения от расписания возникают там только на тех рейсах, которые авиакомпании выполнили не в согласованные слоты, они могут обслуживаться дольше обычного. «В особо сложных ситуациях, когда количество таких рейсов растет, мы переходим на усиленный режим работы,— добавляют в холдинге.— Все ресурсы для этого есть».

В холдинге «Красинвест» указали, что из общего объема задержек за первое полугодие 2025 года прямых задержек, связанных с «Коврами», в аэропортах западной части страны было менее 1%. В аэропортах Красноярск и Южно-Сахалинск на метеоусловия приходится около 1,5% задержек. В аэропорту Красноярск таких случаев единицы в год, а основной объем приходится на позднее прибытие ВС по разным причинам — около 20% задержек. В «Новапорте» и «Красинвесте» признали, что проблема дефицита кадров периодически возникает, но она некритична для производственных процессов.

В Шереметьево напомнили, что не несут ответственность за временные закрытия воздушного пространства. Текущих показателей не раскрыли, но отметили, что по итогам 2024 года пунктуальность в аэропорту составила 80%.

В Домодедово рассказали, что за первые пять месяцев 76% рейсов выполнены по расписанию — на уровне прошлого года, несмотря на рост числа ограничений. Среднее время задержки составляет 14 минут. Задержки от 30 минут составляют 15,8% всех рейсов, из них лишь 9% — на один час и более. При этом Домодедово снизило число задержек по вине аэропорта до 0,56%.

Айгуль Абдуллина