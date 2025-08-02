Кандидаты в губернаторы Свердловской области потратили на кампанию 22 млн рублей

Шесть из семи претендентов на должность главы Среднего Урала направили на предвыборную кампанию 22,7 млн руб., следует из их первых финансовых отчетов. Согласно документу, наибольший объем средств потратил врио губернатора Денис Паслер (кандидат от «Единой России») — 13,5 млн руб. Второе место по размерам расходов занял кандидат от «Новых людей», депутат регионального заксобрания Рант Краев (7,6 млн руб.), третье — от «Справедливой России — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов (884,6 тыс. руб.), четвертое — от КПРФ, первый вице-спикер свердловского парламента Александр Ивачев (439 тыс. руб.), пятое — от ЛДПР, депутат областного заксобрания Александр Каптюг (266,6 тыс. руб.), шестое — от «Гражданской инициативы», главный редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов (11,2 тыс. руб.). Траты претендента от «Российского общенародного союза», екатеринбургского юриста Ивана Волкова в документе не указаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным избиркома, кандидаты на должность губернатора потратили 14,2 млн руб. на изготовление и распространение агитационных материалов, 4,3 млн руб. — на проведение агитационных публичных мероприятий, 2,7 млн руб. — на услуги информационного и консультационного характера, 1,3 млн руб. — на изготовление листов поддержки и нотариального свидетельствования подлинности подписей депутатов и глав муниципалитетов для прохождения «муниципального фильтра».

Как следует из финансовых отчетов, самый крупный избирательный фонд сформировал Денис Паслер — 25 млн руб. на его кампанию выделала «Единая Россия». Рант Краев получил от «Новых людей» (НЛ) 2,8 млн руб., Андрей Кузнецов от «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 929,6 тыс. руб., Александр Ивачев от КПРФ — 900 тыс. руб., Александр Каптюг от ЛДПР — 245,7 тыс. руб., Динамудин Садихов от «Гражданской инициативы» (ГИ) — 0 руб.

Собственные средства в кампанию вложили Рант Краев от НЛ (300 тыс. руб.), Динамудин Садихов от ГИ (249,3 тыс. руб.) и Александр Каптюг от ЛДПР (20,9 тыс. руб.). Единственным кандидатом, который получил пожертвование от юридических лиц, стал господин Краев — сумма составила 5 млн руб.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Облизбирком 30 июля завершил прием документов, необходимых для регистрации кандидатов на должность губернатора. В течение 10 дней члены избиркома примут решения по включению сведений о претендентах в бюллетень. Первым среди кандидатов был зарегистрирован Денис Паслер — он представил в избирком необходимые 126 подписей депутатов и глав муниципалитетов для прохождения «муниципального фильтра» и список кандидатур в члены Совета федерации РФ. В перечень вошли действующий сенатор Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

Василий Алексеев