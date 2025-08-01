Владелец воронежского «Борхиммаша» обжаловал введение наблюдения на заводе

ООО «Лимонте ЛТ-холдинг» (юрлицо ГК Limonte — основного владельца воронежского АО «Борхиммаш») подало в 19-й арбитражный апелляционный суд жалобу на решение о введении в АО наблюдения (первая ступень банкротства). Из-за допущенных при составлении нарушений претензия оставлена без движения до 27 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Борхиммаш» попал под наблюдение в начале июля по собственному же иску, поданному в мае. Временным управляющим утвержден Антон Кузьменко. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 16 декабря.

Предприятие сообщало о планах обратиться в суд в конце апреля. Тогда оно называло своими кредиторами московское ООО МФК «Фордевинд» (контролируется Сергеем Земляновым через ООО «Форт»), борисоглебское ООО ТЭК «Проксима» Валерия Дузя, липецкое ООО «Техноавиа-Липецк» Галины Масловой, тюменское ООО НПО «БМ» (контролируется Максимом Алексеевым), петербургские структуры «Газпрома» — ООО «Газпром комплектация» и ООО «ГСП-комплектация».

В марте банкротства «Борхиммаша» потребовало ООО МФК «Фордевинд». В июне стало известно, что суд возвратил заявление из-за процессуальных нарушений. Также о планах признать завод несостоятельным сообщала ФНС. В начале июля она вступила в дело о банкротстве предприятия как кредитор с требованиями на 3,3 млн руб.

«Фордевинд» в марте также потребовал признать несостоятельными юрлица ГК Limonte — ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» и ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Согласно картотеке арбитражных дел, оба иска были возвращены московской компании, однако в первое дело успела вступить ФНС, став заявителем. Предварительное заседание назначено на 11 сентября.

В апреле подмосковное АО «Подольский машиностроительный завод» потребовало взыскать 181 млн руб. с «Борхиммаша» и ряда юрлиц ГК Limonte. Иск еще рассматривается, ближайшее заседание по нему назначено на 13 августа.

Подробнее о финансовых сложностях «Борхиммаша» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова