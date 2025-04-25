Воронежский «Борхиммаш» решил подать иск о самобанкротстве

Зарегистрированное в воронежском Борисоглебске АО «Борхиммаш» сообщило о планах подать в суд иск о самобанкротстве. В картотеке арбитражных дел такое заявление пока не регистрировалось.

«Борхиммаш» не раскрыл сумму своей задолженности, однако назвал шесть кредиторов: московское ООО МФК «Фордевинд» (контролируется Сергеем Земляновым через ООО «Форт»), борисоглебское ООО ТЭК «Проксима» Валерия Дузя, тюменское ООО НПО «БМ» (контролируется Максимом Алексеевым), липецкое ООО «Техноавиа-Липецк» Галины Масловой, петербургские структуры «Газпрома» — ООО «Газпром комплектация» и ООО «ГСП-комплектация».

В конце марта ООО МФК «Фордевинд» обратилось в арбитражный суд Воронежской области с требованием признать «Борхиммаш» несостоятельным. Заявление было оставлено без движения до 25 апреля.

Тогда же московская компания потребовала банкротства юрлиц основного собственника предприятия — ГК Limonte с литовскими владельцами — ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» и ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Оба иска также оставлены без движения — до 5 мая.

В начале апреля подмосковное АО «Подольский машиностроительный завод» потребовала взыскать 181 млн руб. с «Борхиммаша» и ряда юрлиц ГК Limonte. Согласно картотеке арбитражного суда Москвы, заявление принято к производству. Предварительное заседание назначено на 28 июля.

О возможной смене собственника «Борхиммаша» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова