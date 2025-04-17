Подмосковный завод требует 181 млн с воронежского «Борхиммаша» и его владельцев

Подмосковный производитель котлов АО «Подольский машиностроительный завод» обратился в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 181 млн руб. с воронежского АО «Борхиммаш» и юрлиц его основного собственника — ГК Limonte с литовскими владельцами (ООО «Лимонте ЛТ-холдинг», ООО «Лимонте-комплектация», ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» и ООО «Лимонте-менеджмент»). Также ответчиком выступает московское ООО ТД «Борхиммаш».

Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается.

По данным Rusprofile, АО «Подольский машиностроительный завод» было зарегистрировано в подмосковном Подольске в сентябре 2001 года. Основной вид деятельности — производство паровых котлов. Уставный капитал — 42,2 млн руб. По данным на начало апреля, 99,3% акций принадлежит столичному же ООО «Си ПИ Эссетс Менеджмент» Артема Зуева (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), который является председателем совета директоров машиностроительного завода. Генеральный директор — Максим Сдобнов. 2024 год предприятие закончило с выручкой в 24 млрд руб. и чистой прибылью в 7,4 млрд.

В конце марта московское ООО МФК «Фордевивинд» потребовало банкротства АО «Борхиммаш», а также — ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» и ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». По данным картотеки арбитражных дел, оба иска оставлены без движения до 25 апреля и 5 мая соответственно.

О планах московской «Интер ТЭК» по покупке «Борхиммаша» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова