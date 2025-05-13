Воронежский «Борхиммаш» подал в суд иск о самобанкротстве

Зарегистрированное в воронежском Борисоглебске АО «Борхиммаш» обратилось в арбитражный суд региона с иском о самобанкротстве. Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

«Борхиммаш» заявил о намерении подать иск о самобанкротстве в конце апреля. Сумма задолженности не уточнялась, однако был опубликован список кредиторов: московское ООО МФК «Фордевинд» (контролируется Сергеем Земляновым через ООО «Форт»), борисоглебское ООО ТЭК «Проксима» Валерия Дузя, липецкое ООО «Техноавиа-Липецк» Галины Масловой, тюменское ООО НПО «БМ» (контролируется Максимом Алексеевым), петербургские структуры «Газпрома» — ООО «Газпром комплектация» и ООО «ГСП-комплектация».

ООО МФК «Фордевинд» в конце марта потребовало банкротства «Борхиммаша» в арбитражном суде Воронежской области. Заявление было оставлено без движения до 28 мая. Тогда же московская компания потребовала признать несостоятельными юрлица основного собственника предприятия — ГК Limonte с литовскими владельцами — ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» и ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Оба иска также оставили без движения.

В апреле подмосковное АО «Подольский машиностроительный завод» потребовало взыскать 181 млн руб. с «Борхиммаша» и ряда юрлиц ГК Limonte. Предварительное заседание по этому делу назначено на 28 июля.

О возможной смене собственника «Борхиммаша» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Дружественные планы».

Алина Морозова