«Фордевинду» возвратили иск о банкротстве воронежского «Борхиммаша»

Арбитражный суд Воронежской области возвратил московскому ООО МФК «Фордевинд» иск о банкротстве местного АО «Борхиммаш». Такое решение было принято в связи с неустранением нарушений, из-за которых заявление оставляли без движения. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Фордевинд» инициировал банкротство предприятия в марте. Тогда же московская компания потребовала признать несостоятельными юрлица основного собственника «Борхиммаша» — ГК Limonte с литовскими владельцами — ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» и ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Оба иска оставили без движения до 16 июня.

В начале мая «Борхиммаш» подал в суд иск о самобанкротстве. Заявление принято к производству, ближайшее заседание по нему запланировано на 16 июня.

В апреле подмосковное АО «Подольский машиностроительный завод» потребовало взыскать 181 млн руб. с «Борхиммаша» и ряда юрлиц ГК Limonte. Предварительное заседание по этому делу назначено на 28 июля.

О возможной смене собственника «Борхиммаша» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Дружественные планы».

Алина Морозова