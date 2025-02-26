Дружественные планы

Московская инжиниринговая компания ООО «Интер ТЭК» Тембола Золоева собирается приобрести у литовской группы компаний Limonte АО «Борхиммаш» из воронежского Борисоглебска. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил генеральный директор «Интер ТЭК» Иван Шиенков, добавив, что компания уже направила заявление в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. По мнению эксперта, сделка поможет борисоглебскому заводу стабилизировать финансовое положение и усовершенствовать менеджмент.

«Интер ТЭК» ожидает разрешения правительственной комиссии купить «Борхиммаш» уже несколько месяцев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» стал известен претендент на покупку АО «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» («Борхиммаш»). Речь идет об инжиниринговой компании «Интер ТЭК», работающей на рынке теплоэнергетики в сфере проектирования, строительства, производства, поставки, шефмонтажа и запуска оборудования. О планах приобрести новый актив «Ъ-Черноземье» рассказал глава компании Иван Шиенков.

Борисоглебским заводом владеет ГК Limonte, среди собственников которой — представители Литвы. По закону для сделок и операций с контрагентами из недружественных стран требуется разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Иван Шиенков сообщил, что заявление и необходимые документы «Интер ТЭК» подал в комиссию еще «несколько месяцев» назад. На какой стадии находится процесс рассмотрения заявления, он не уточнил, сославшись на коммерческую тайну. Другие детали возможной сделки он также не раскрыл.

На самом «Борхиммаше» на запрос «Ъ-Черноземье»“ оперативно не ответили. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев полагает, что без учета негативных факторов рыночная цена актива может составить порядка 10 млрд руб., однако обращает внимание, что нужно учитывать обстоятельства заключения сделки.

На «Борхиммаше» второй раз за месяц сменился руководитель. 24 февраля к исполнению обязанностей гендиректора приступил Юрий Мошняков. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, он сменил на этом посту Геннадия Зайцева, занимавшего его с 7 февраля. С апреля 2023 года гендиректором предприятия был Олег Илясов. Осенью прошлого года он рассказывал «Ъ-Черноземье», что в 2024–2025 годах «Борхиммаш» планирует вложить в обновление своего оборудования порядка 200 млн руб. и увеличить объем товарной продукции на 25–30% — до 5–5,5 млрд руб. в год.

По собственным данным, АО «Борхиммаш» — крупнейший производитель аппаратов воздушного охлаждения в СНГ и Восточной Европе. Согласно Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 1992 году в Борисоглебске с уставным капиталом 101,8 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, промышленного холодильного и морозильного оборудования, оборудования для фильтрования и очистки газов. Гендиректор — Юрий Мошняков. В 2023 году выручка предприятия составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 20 млн руб. По данным „Ъ“, 98,5% акций завода принадлежит столичному ООО «Лимонте ЛТ-холдинг», остальные 7,5% — 216 миноритариям-физлицам.

ООО «Лимонте ЛТ-холдинг» зарегистрировано в 2003 году в Москве с уставным капиталом 119,7 млн руб. для управления финансово-промышленными группами. Генеральный директор компании — Игорь Клименко. Доля в 60% принадлежит кипрской компании Astyrian holding limited, 39% — Vakaru Baltijos Korporacija, гендиректором этой фирмы считается гражданин Литвы Витаутас Поцюс, который также возглавляет совет директоров «Борхиммаша». Еще 1% владеет Татьяна Кузнецова. Выручка за 2023 год составила 11 млн руб., чистый убыток — 308 млн руб.

ООО «Интер ТЭК», по собственным данным, имеет научную и техническую базу, позволяющую изготовить и поставить широкую номенклатуру продукции для нужд строительства и реконструкции объектов энергетики и нефтепереработки. Согласно Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 2010 году в Москве с уставным капиталом 4,6 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и принадлежностями. Генеральный директор и владелец 5% долей — Иван Шиенков. 95% долей принадлежит Темболу Золоеву. Выручка за 2023 год составила 508 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

В конце 2022 года стало известно, что «Борхиммаш» столкнулся с финансовыми сложностями из-за требования Райффайзенбанка досрочно погасить все обязательства по кредитам. Общая сумма долгов предприятия могла превышать 1,2 млрд руб. При участии правительства Воронежской области завод договаривался о рефинансировании долгов в государственных банках. О результатах переговоров официально не сообщалось. В правительстве Воронежской области напомнили, что в соответствии с действующим законодательством «исполнительные органы не вправе вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, а также оказывать административное воздействие на стороны».

«В 2024 году АО “Борхиммаш” субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат промышленным предприятиям министерством промышленности и транспорта не предоставлялись»,— добавили в облправительстве.

«Актив очень плохо продавался, ни о каких других потенциальных покупателях, помимо “Интер ТЭК”, неизвестно,— отметил управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.— Кроме того, владельцем акций является контролируемое из недружественной страны общество. Докапитализировать контролируемую компанию из недружественной страны практически невозможно, так же как и вывести средства, вырученные от продажи такого актива: их попросту направят на спецсчета. Наконец, практика последних месяцев указывает на риски, связанные с возможностью включения того или иного значимого предприятия в перечень стратегических организаций, которые не могут управляться зарубежными структурами, а это предполагает потерю актива. Иными словами, сейчас вообще любые условия продажи “Борхиммаша” можно оценить как привлекательные. Так что, если цена сделки окажется существенно ниже 10 млрд руб.— скажем, 6-8 млрд,— это можно будет назвать приемлемыми условиями».

По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, «Борхиммаш» может быть интересен покупателю с точки зрения расширения бизнеса. «“Интер ТЭК” выполняет инжиниринговые проекты различной сложности для топливно-энергетического комплекса России, и “Борхиммаш” с его компетенцией и продуктовой линейкой хорошо вписывается в траекторию развития компании»,— полагает эксперт. Для самого «Борхиммаша» сделка может быть выгодна с точки зрения погашения долгов и стабилизации финансового положения, добавил господин Хазанов, подчеркнув, что «Борхиммашу» «нужны инвестиции в производство и стабильный, сильный топ-менеджмент».

Юрий Голубь