В отношении воронежского «Борхиммаша» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в отношении борисоглебского АО «Борхиммаш», актива литовской группы компаний Limonte. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

С заявлением о признании компании несостоятельной в суд обратилось московское ООО МФК «Фордевинд». Как следует из определения суда, временным управляющим утвержден Антон Кузьменко. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16 декабря.

«Борхиммаш» подал иск о самобанкротстве в середине мая. Сумма задолженности не уточнялась, однако был опубликован список кредиторов: московское ООО МФК «Фордевинд» (контролируется Сергеем Земляновым через ООО «Форт»), борисоглебское ООО ТЭК «Проксима» Валерия Дузя, липецкое ООО «Техноавиа-Липецк» Галины Масловой, тюменское ООО НПО «БМ» (контролируется Максимом Алексеевым), петербургские структуры «Газпрома» — ООО «Газпром комплектация» и ООО «ГСП-комплектация».

МФК «Фордевинд» уже подавала подобный иск в региональный арбитражный суд в марте, однако из-за допущенных нарушений его вернули.

В апреле подмосковное АО «Подольский машиностроительный завод» потребовало взыскать 181 млн руб. с «Борхиммаша» и ряда юрлиц ГК Limonte. Предварительное заседание по этому делу назначено на 28 июля.

Анна Швечикова