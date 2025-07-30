Суд оставил в СИЗО сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в региональной пресс-службе судов. Так, Мутвалы Шыхлински останется под стражей до 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мутвалы Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мутвалы Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, при задержании его отца, главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, Мутвалы Шыхлински сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов и причинил тяжкий вред его здоровью. Адвокат обвиняемого утверждает, что это произошло неумышленно.

Ранее Шахин Шыхлински был задержан в начале июля в Екатеринбурге и допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу этнической группировки, обвиняемой в убийствах и покушениях. Напомним, 30 июля он объявлен в розыск. Согласно официальной базе МВД, он разыскивается по статье уголовного кодекса, по какой именно — не указано.

В конце июня в Екатеринбурге прошло массовое задержание уроженцев Азербайджана. Двое из задержанных братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм. Всего были взяты под стражу восемь уроженцев Азербайджана, которым инкриминируется совершение тяжких преступлений в период с 2001 по 2011 годы, в том числе убийство предпринимателя Юнуса Пашаева.