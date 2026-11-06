Copernicus: минувший октябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений
В октябре средняя глобальная температура приземного воздуха была 15,35°C, а температура поверхности моря вне полярных зон — около 20,95°C. Оба эти показателя являются рекордными, в связи с чем европейская служба отслеживания климатических изменений Copernicus назвала октябрь 2026 года самым жарким октябрем за всю историю наблюдений.
Специалисты Copernicus отмечают, что средняя глобальная температура воздуха в октябре 2026 года была на 1,75°C выше доиндустриального уровня (период 1850–1900 годов). И этот месяц стал третьим подряд, когда был превышен критический порог в 1,5°C. В Copernicus считают, что 2026 год в целом, с высокой долей вероятности, станет вторым самым жарким годом в истории после 2024 года. Этому в значительной мере способствует феномен Эль-Ниньо, который сейчас набирает обороты в тропической части Тихого океана и усиливает потепление, вызываемое деятельностью человека. Ученые предупреждают, что превышение порога потепления в 1,5°C резко увеличивает риск экстремальной жары, засухи, наводнений и других опасных природных явлений. Ранее Copernicus назвал август 2026 года самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений.