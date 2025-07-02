Группа быстрой посадки

Число фигурантов уголовного дела этнической группы в Екатеринбурге выросло до восьми человек. Все они находятся под арестом, пятерым из них предъявлены обвинения в убийствах и покушениях. Задержанного накануне лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азиз Абасов стал восьмым фигурантом, арестованным по делу действовавшей в Екатеринбурге преступной группировки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Азиз Абасов стал восьмым фигурантом, арестованным по делу действовавшей в Екатеринбурге преступной группировки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пяти фигурантам предполагаемой этнической группировки следователи предъявили обвинения в убийствах и покушениях. «Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников»,— отметила госпожа Петренко.

По данным источника “Ъ”, знакомого с ходом расследования, показания дал Мазахир Сафаров, другие, по словам собеседника, отрицают вину.

В среду, 2 июля, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Шахина Лалаева, Камала Сафарова и Азиза Абасова — предполагаемых участников группировки. Все они не признают свою вину. Накануне были взяты под стражу Ахлиман Гянджиев и Бакир Сафаров, а в минувшие выходные — братья Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы. По данным СКР, все они граждане РФ.

Ранее адвокат арестованного Ахлимана Гянджиева Илкин Амиров рассказывал “Ъ”, что его доверитель также не признает вину. Избранную меру пресечения он планирует обжаловать, как и адвокат Бакира Сафарова Артем Счастливый, который считает меру пресечения в виде ареста «необоснованной и незаконной».

Как сообщалось ранее, задержания происходили 27 июня. По данным “Ъ”, всего было задержано 14 азербайджанцев, впоследствии большинство из них были отпущены, двое находились в больнице. Источник уточнил, что это Камал Сафаров и Азиз Абасов, которым вечером 2 июля и избрали меру пресечения.

Адвокат последнего Злата Кирсанова заявила, что ее подзащитный сопротивления никому не оказывал, но с сотрясением мозга и переломами ребер оказался в больнице, откуда его и доставили в суд.

Наибольший резонанс вызвала операция по задержанию лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински, проведенная спецназом в Екатеринбурге вечером 1 июля. Его сын Мутвалы Шыхлински сообщил “Ъ”, что он и его отец были задержаны около ТЦ «Баку Плаза», когда хотели припарковать автомобиль. «Выбежали люди в масках, перекрыли движение и начали ломать окна моего автомобиля, направлять на нас пистолеты, положили меня и моего отца лицом в пол»,— пояснил Мутвалы Шыхлински. Он добавил, что решение о том, чтобы обращаться в органы по факту жестокого задержания, еще не принято.

Между тем в СМИ опубликованы ролики, на которых видно, как один из правоохранителей, участвовавших в задержании, падает от удара дверью машины. «Я, будучи в шоковом состоянии, желая остановить автомобиль и выйти из него, неумышленно поехал назад, и в этот момент был справа, как мне позже стало известно, сотрудник правоохранительных органов, которого дверь оттолкнула, и он из-за этого упал…» — рассказал господин Шыхлински.

Мутвалы Шыхлински заявил, что до этого задержания на протяжении нескольких дней у его дома останавливались автомобили, в которых находилось по двое-трое человек. «Я обращал на это внимание и переживал, даже хотел написать заявление в полицию»,— пояснил он.

Собеседники “Ъ” в силовых структурах не исключают, что Шахин Шыхлински мог быть одним из лидеров этнической группировки, однако Мутвалы Шыхлински заявил, что подобные подозрения «абсурдны». «Мой отец никак не причастен к инкриминируемым иным лицам преступлениям»,— отметил он. По его словам, после допроса в СКР Шахин Шыхлински был отпущен в статусе свидетеля. Правоохранители о его процессуальном статусе ничего не сообщают.

Напомним, двое из задержанных 27 июня, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм. События, происходящие в Екатеринбурге, переросли в крупный международный скандал.

Как “Ъ” сообщили в правоохранительных органах, следствие считает, что все фигуранты входили в этническую преступную группировку, которая занималась самыми разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками.

ОПГ считают причастной к поставке в регион суррогатного алкоголя, которым в 2021 году отравились более 40 человек.

Самые тяжкие преступления, по версии правоохранителей, члены группировки совершили в период с 2001 по 2011 год. В частности, фигурантам инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд». По данным следствия, его окружили несколько человек и зарезали около кафе «Металлон».

В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Следствие установило, что некто Элман Сулейманов ранил потерпевшего, который умер в больнице. 8 августа 2011 года наемные убийцы пришли к дому владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Когда исполнитель преступления выстрелил в голову Гаджиева, тот успел выхватить пистолет, сорвать кепку и очки с нападавшего. Через четыре дня он скончался в больнице от полученного ранения. По данным следствия, после убийства вся семья Гаджиева была депортирована в Азербайджан. Мотивом для расправы над ним, как предполагают следователи, стала его борьба за лидерство в азербайджанской диаспоре и передел сфер влияния в бизнесе.

В СКР заявили, что расследование, которое сейчас ведут следователи центрального аппарата ведомства, продолжается.

Мария Шараева, Екатеринбург