Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински объявили в розыск

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински объявлен в розыск. Согласно официальной базе МВД, он разыскивается по статье уголовного кодекса, по какой именно — не указано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Шахина Шыхлински задержали 1 июля в Екатеринбурге и доставили для допроса в Следственный комитет, но позже он был отпущен. В момент задержания он был в машине со своим сыном Мутвалы Шыхлински. В момент задержания Мутвалы Шыхлински сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. 16 июля его арестовали по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Собеседники «Ъ» не исключал, что правоохранители могут считать Шахина Шыхлински лидером этнической группировки. По данным источника в правоохранительных органах, члены группировки занимались разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф

Напомним, массовое задержание уроженцев Азербайджана прошло 27 июня. Всего было задержано около 14 человек, впоследствии часть из них была отпущена. Двое из задержанных братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм.

Мария Игнатова