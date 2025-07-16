Он не нарочно, просто совпало

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Поводом для возбуждения уголовного дела и ареста стало то, что при задержании силовиками его отца в начале июля по делу этнической группировки Мутвалы Шыхлински сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов и причинил тяжкий вред его здоровью. Вину адвокат не признал, сказав, что сделал это не нарочно. Решение об аресте будет обжаловано.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мутвалы Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мутвалы Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поздно вечером в среду, 16 июля, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября сына председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински Мутвалы Шыхлински, который имеет статус адвоката. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Заседание по избранию меры пресечения началось с задержкой на три часа. По ходатайству следователя оно прошло в закрытом режиме в связи с тем, что Мутвалы Шыхлински является адвокатом, а потерпевший — сотрудником правоохранительных органов, в связи с чем может быть раскрыта тайна предварительного расследования и персональные данные силовика. Сам обвиняемый ходатайствовал о проведении заседания в открытом режиме, однако суд в удовлетворении требования отказал.

Перед началом заседания Мутвалы Шыхлински сообщил журналистам, что сожалеет о случившемся.

По его словам, правоохранителя он сбил «не нарочно». Между тем, собеседник «Ъ-Урал» рассказал, что силовик «получил серьезные травмы».

Адвокат обвиняемого Павел Коробов после заседания заявил, что решение об аресте будет обжаловано. «Мы считаем решение незаконным и необоснованным», — отметил он.

Инцидент произошел в начале июля: спецназ задержал Шахина Шыхлински у ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге по ул. Сулимова, 21, когда он, будучи вместе с сыном, хотел припарковать автомобиль. Господин Шыхлински был задержан и допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля по уголовному делу этнической группировки, члены которой обвинялись в убийствах и покушениях. После этого, сообщалось, что он был отпущен.

Мутвалы Шыхлински ранее рассказывал «Ъ-Урал», что при задержании «люди в масках» перекрыли движение и выломали окна в его автомобиле, направляя пистолеты. В СМИ опубликованы ролики, на которых видно, как один из правоохранителей, участвовавших в задержании, падает от удара дверью машины. «Я, будучи в шоковом состоянии, желая остановить автомобиль и выйти из него, неумышленно поехал назад, и в этот момент был справа, как мне позже стало известно, сотрудник правоохранительных органов, которого дверь оттолкнула, и он из-за этого упал…» — пояснял Мутвалы Шыхлински.

Собеседники «Ъ-Урал» в силовых структурах не исключают, что правоохранители могут считать Шахина Шыхлински одним из лидеров этнической группировки, однако Мутвалы Шыхлински заявлял, что подобные подозрения «абсурдны».

Источник «Ъ-Урал» не исключил, что сейчас Шахин Шыхлински скрывается от уголовного преследования.

Напомним, массовое задержание уроженцев Азербайджана прошло 27 июня. По словам собеседника, всего было задержано около 14 человека, впоследствии часть из них была отпущена. Двое из задержанных братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм.

Как сообщали «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, следствие считает, что все фигуранты входили в этническую преступную группировку, которая занималась разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками.

Самые тяжкие преступления, по версии правоохранителей, члены группировки совершили в период с 2001 по 2011 годы. В частности, фигурантам инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд». По данным следствия, его окружили несколько человек и зарезали около кафе «Металлон».

В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Следствие установило, что некто Элман Сулейманов ранил потерпевшего, который умер в больнице. 8 августа 2011 года наемные убийцы пришли к дому владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Когда исполнитель преступления выстрелил в голову Гаджиева, тот успел выхватить пистолет, сорвать кепку и очки с нападавшего. Через четыре дня Икрам Гаджиев скончался в больнице от полученного ранения. По данным следствия, после убийства вся семья Гаджиева была депортирована в Азербайджан. Мотивом для расправы над ним, как предполагают следователи, стала его борьба за лидерство в азербайджанской диаспоре и передел сфер влияния в бизнесе.

Всего были взяты под стражу восемь уроженцев Азербайджана — Камал, Акиф, Аяз, Мазахир, Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Азиз Абасов и Шахин Лалаев.

По данным источника «Ъ-Урал», один из обвиняемых, Мазахир Сафаров, дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают. Все, кроме Мазахира Сафарова, обжаловали решение об аресте в Свердловском областном суде. Однако апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Мария Шараева