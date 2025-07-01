В диаспоре собрали группировку

Вечером 1 июля в Екатеринбурге силовики задержали лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и доставили для допроса в СКР. Ленинский районный суд областного центра продолжает арестовывать фигурантов уголовного дела этнической группировки, обвиняемых в убийствах и покушениях с 2001 по 2011 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спецназ Росгвардии задержал Шахина Шыхлински у ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге. «Мы ехали вместе по Сулимова, 21. Нам навстречу выехало несколько машин, начали бить окна, просить выйти. Шахина Шыхлински загрузили в автозак, меня отпустили. Ранее он допрашивался в рамках уголовного дела об убийствах, которые, по версии следствия, совершались с 2001 по 2011 год. Сейчас его увезли в Следственный комитет»,— сообщил “Ъ” заместитель и сын задержанного Мутвалы Шыхлински.

Собеседники “Ъ” не исключает, что правоохранители считают Шахина Шыхлински лидером этнической группировки. Как заявили “Ъ” источники в правоохранительных органах, члены группировки занимались самыми разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками. ОПГ считают причастной к поставке в регион суррогатного алкоголя, которым в 2021 году отравились более 40 человек.

Пока же фигурантам инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд». По данным следствия, его окружили несколько человек и зарезали около кафе «Металлон».

В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Следствие установило, что некто Элман Сулейманов ранил потерпевшего, который умер в больнице. 8 августа 2011 года наемные убийцы пришли к дому владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Когда исполнитель преступления выстрелил в голову Гаджиева, тот успел выхватить пистолет, сорвать кепку и очки с нападавшего. Через четыре дня он скончался в больнице от полученного ранения. По данным следствия, после убийства вся семья Гаджиева была депортирована в Азербайджан. Мотивом для расправы над ним, как предполагают следователи, стала его борьба за лидерство в азербайджанской диаспоре.

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В минувшие выходные Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал трех фигурантов предполагаемой группировки — братьев Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Им инкриминировали убийства.

Во вторник, 1 июля, Ленинский райсуд арестовал до 19 июля Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева, также обвиняемых в убийстве. «Мой доверитель вину не признает. Считает, что его оговаривают, и планирует активно участвовать в раскрытии этого преступления, чтобы доказать свою невиновность. С избранной мерой пресечения мы не согласны и будем обжаловать»,— рассказал после заседания адвокат Ахлимана Гянджиева Илкин Амиров и добавил, что мера пресечения в виде ареста была избрана, так как следователи посчитали, что фигурант может улететь в Азербайджан.

Адвокат Бакира Сафарова Артем Счастливый заявил, что его доверитель не признал вину. Избранную меру пресечения он назвал «необоснованной и незаконной» и подчеркнул, что планирует обжаловать решения суда. Комментировать суть предъявленных обвинений он не стал.

Массовое задержание уроженцев Азербайджана прошло 27 июня. Двое из них, тоже братья, Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались. Как стало известно на суде, российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Азербайджане, в свою очередь, экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм.

Мария Шараева, Екатеринбург