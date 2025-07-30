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Коммерсантъ FM
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Песков о землетрясении на Камчатке, замене Зеленского на Залужного и угрозах Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге высоко оценил подготовленность Камчатки к землетрясению, прокомментировал 10-дневный ультиматум Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. Также он призвал не переоценивать сотрудничество России и США в космической сфере и обеспечить избирательные права молдаван. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О землетрясении на Камчатке

  • Все системы оповещения сработали своевременно при землетрясении на Камчатке. По цунами была организована эвакуация людей.
  • В целом и сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв.
  • Технологическая подготовленность, она себя оправдала и показала на высоком уровне.
  • Речь о награждении проявивших себя во время землетрясения на Камчатке пока не шла.

О новом ультиматуме президента США

  • Россия принимает к сведению все заявления Дональда Трампа и остальных об угрозах санкций.
  • Пока я не могу ничего сказать больше.

О возможной замене президента Украины

О санкциях

  • Мы достаточно долго живем под огромным количеством рестрикций, наша экономика функционирует.
  • Россия уже приобрела иммунитет к санкциям Запада.

О визите главы «Роскосмоса» в США

  • Космическое сотрудничество России и США стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором.
  • Диалог России и США по космосу важен, но не стоит преувеличивать его влияние на двусторонние отношения.

О Молдавии

  • Заявления Майи Санду о вмешательстве России в парламентские выборы не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.
  • Электоральные права многих молдаван зажимаются, нарушаются.
  • Избирательные права молдаван должны быть обеспечены, где бы они ни находились.

О встрече Владимира Путина с королем Малайзии

  • Контакты Путина с королем Малайзии готовятся, тем для переговоров много.

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