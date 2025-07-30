Песков о землетрясении на Камчатке, замене Зеленского на Залужного и угрозах Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге высоко оценил подготовленность Камчатки к землетрясению, прокомментировал 10-дневный ультиматум Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. Также он призвал не переоценивать сотрудничество России и США в космической сфере и обеспечить избирательные права молдаван. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О землетрясении на Камчатке
- Все системы оповещения сработали своевременно при землетрясении на Камчатке. По цунами была организована эвакуация людей.
- В целом и сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв.
- Технологическая подготовленность, она себя оправдала и показала на высоком уровне.
- Речь о награждении проявивших себя во время землетрясения на Камчатке пока не шла.
О новом ультиматуме президента США
- Россия принимает к сведению все заявления Дональда Трампа и остальных об угрозах санкций.
- Пока я не могу ничего сказать больше.
О возможной замене президента Украины
- Информация СВР о замене Владимира Зеленского на Валерия Залужного говорит сама за себя, добавить здесь нечего.
О санкциях
- Мы достаточно долго живем под огромным количеством рестрикций, наша экономика функционирует.
- Россия уже приобрела иммунитет к санкциям Запада.
О визите главы «Роскосмоса» в США
- Космическое сотрудничество России и США стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором.
- Диалог России и США по космосу важен, но не стоит преувеличивать его влияние на двусторонние отношения.
О Молдавии
- Заявления Майи Санду о вмешательстве России в парламентские выборы не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.
- Электоральные права многих молдаван зажимаются, нарушаются.
- Избирательные права молдаван должны быть обеспечены, где бы они ни находились.
О встрече Владимира Путина с королем Малайзии
- Контакты Путина с королем Малайзии готовятся, тем для переговоров много.