Песков о землетрясении на Камчатке, замене Зеленского на Залужного и угрозах Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге высоко оценил подготовленность Камчатки к землетрясению, прокомментировал 10-дневный ультиматум Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. Также он призвал не переоценивать сотрудничество России и США в космической сфере и обеспечить избирательные права молдаван. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О землетрясении на Камчатке

Все системы оповещения сработали своевременно при землетрясении на Камчатке. По цунами была организована эвакуация людей.

В целом и сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв.

Технологическая подготовленность, она себя оправдала и показала на высоком уровне.

Речь о награждении проявивших себя во время землетрясения на Камчатке пока не шла.

О новом ультиматуме президента США

Россия принимает к сведению все заявления Дональда Трампа и остальных об угрозах санкций.

Пока я не могу ничего сказать больше.

О возможной замене президента Украины

Информация СВР о замене Владимира Зеленского на Валерия Залужного говорит сама за себя, добавить здесь нечего.

О санкциях

Мы достаточно долго живем под огромным количеством рестрикций, наша экономика функционирует.

Россия уже приобрела иммунитет к санкциям Запада.

О визите главы «Роскосмоса» в США

Космическое сотрудничество России и США стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором.

Диалог России и США по космосу важен, но не стоит преувеличивать его влияние на двусторонние отношения.

О Молдавии

Заявления Майи Санду о вмешательстве России в парламентские выборы не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

Электоральные права многих молдаван зажимаются, нарушаются.

Избирательные права молдаван должны быть обеспечены, где бы они ни находились.

О встрече Владимира Путина с королем Малайзии