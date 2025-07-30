В Кремле заявили об иммунитете к санкциям в ответ на угрозы Трампа

В Кремле приняли к сведению очередные заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести санкции против России и ее партнеров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия уже выработала «определенный иммунитет» к рестрикциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет,— сказал господин Песков в ответ на вопрос, готовится ли Россия к новым санкциям США (цитата по "РИА Новости"). — Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет».

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает дедлайн для заключения мирного соглашения по Украине до 10 дней. Он также подтвердил намерение ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае отсутствия мирной сделки по Украине. Президент США заявил, что реакция сырьевых рынков «его не волнует». Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс позднее сообщила, что администрация учла все негативные последствия, которые могут наступить в случае применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров.

О перспективах новых санкций США — в материале «Ъ» «Ультиматум невозможно продлевать бесконечно».

Анастасия Домбицкая