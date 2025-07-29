Космическая одиссея 2025 года

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 29 июля прибыл с рабочим визитом в США. Как сообщили в госкорпорации, одним из главных пунктов его программы должна стать встреча с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи, которая будет первым очным контактом глав космических ведомств России и США с 2017 года. Космос остается одной из немногих сфер, где российско-американское сотрудничество продолжается, несмотря на полное сворачивание отношений по другим направлениям. Визит господина Баканова проходит в дни празднования 50-летия советско-американской программы «Союз» — «Аполлон» и знаменитого «рукопожатия в космосе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баканов надеется, что его визит в США выведет двустороннее космическое сотрудничество на новую орбиту

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Баканов надеется, что его визит в США выведет двустороннее космическое сотрудничество на новую орбиту

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российская делегация во главе с Дмитрием Бакановым в ночь на 29 июля прилетела в Хьюстон — центр американской космической отрасли. Этот визит приурочен к старту миссии Crew-11 на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на 11:09 по местному времени (19:09 мск) 31 июля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В состав основного экипажа вошли россиянин Олег Платонов (для него этот полет станет первым в карьере), американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи.

Ключевым событием визита гендиректора «Роскосмоса» должна стать его встреча с врио главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи.

Прямых контактов между руководителями космических ведомств России и США не было почти восемь лет: в предыдущий раз они встречались осенью 2017 года на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии.

Тогда Дмитрий Рогозин и Роберт Лайтфут-младший подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В октябре 2018-го NASA пыталось согласовать полноценный визит господина Рогозина в США, но в январе 2019 года на фоне общего ухудшения двусторонних отношений американцы сообщили, что поездку «необходимо отложить», после чего к этому вопросу стороны так и не вернулись.

После смены администрации в США в начале 2025 года в российско-американских отношениях наметилось потепление, коснувшееся и космической сферы. 7 апреля Дмитрий Баканов встретился с заместителем администратора NASA Кеннетом Бауэрсоксом, который посетил космодром Байконур по случаю запуска к МКС российского корабля «Союз МС-27». Тогда обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и, судя по всему, поговорили и о программе предстоящего визита.

На переговорах с Шоном Даффи 31 июля глава «Роскосмоса», как ожидается, обсудит продление эксплуатации МКС, планы по своду ее с орбиты и продолжение программы перекрестных полетов, в рамках которой российские космонавты добираются до МКС на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, а астронавты NASA — на российских «Союзах». В ходе визита российская делегация намерена посетить и цеха SpaceX, где создаются и собираются космические аппараты и пилотируемые корабли Crew Dragon. Запланированы также переговоры с руководством космической программы Boeing в производственном подразделении, где разрабатывают корабль CST-100 Starliner, однако их повестка пока неизвестна.

Сотрудничество Москвы и Вашингтона в космической сфере в постсоветское время было достаточно масштабным, но значительно сократилось после 2014 года, когда NASA свернуло часть контактов с Россией.

А сразу после начала СВО тогдашний президент США Джо Байден ввел против РФ масштабные санкции, которые затронули в том числе и российскую космическую отрасль. Тем не менее космос остался одной из немногих сфер, где две страны продолжали вести совместные программы (см. справку). Главной из них по-прежнему является МКС, которую Москва и Вашингтон намерены эксплуатировать как минимум до 2028 года с возможностью продления до 2030-го.

Символично также, что первый визит Дмитрия Баканова в США проходит в дни, когда отмечается 50-летие знаменитой космической программы «Союз» — «Аполлон». 15 июля 1975 года с Байконура и мыса Канаверал стартовали советский «Союз-19» и американский «Аполлон». Осуществленная через два дня стыковка стала первым в истории случаем встречи на орбите космических кораблей двух разных стран, а рукопожатие командиров Алексея Леонова и Томаса Стаффорда — главным символом разрядки в отношениях СССР и США после десятилетий напряженного идеологического противостояния. Кстати, сам господин Баканов, комментируя события полувековой давности в недавнем интервью телеканалу «Россия 1», тоже сделал акцент не на научных или технических аспектах миссии-1975, а на том, что она «в корне изменила ход истории», поскольку «две сверхдержавы смогли договориться между собой» даже в разгар холодной войны.

Дмитрий Сотак, Анастасия Домбицкая