СВР: США и Британия обсудили замену Зеленского на тайной встрече в Альпах

Представители США и Великобритании организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная замена президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

По данным СВР, на встрече присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Представители США и Великобритании предложили в качестве кандидата на пост президента Украины господина Залужного, говорится в сообщении.

«Ермак и Буданов "взяли под козырек" (предложение выдвинуть Валерия Залужного на пост президента.— "Ъ"). При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов»,— сообщили в СВР.

Ранее замена украинского президента обсуждалась неоднократно. В январе президент России Владимир Путин заявлял, что Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому не сможет подписывать какие-либо соглашения с Россией, в том числе мирное. Срок полномочий президента Украины официально истек в мае 2024 года. Владимир Зеленский продолжает занимать свой пост, поскольку в стране действует военное положение, во время которого запрещено проведение выборов.