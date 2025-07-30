Песков прокомментировал информацию о возможной замене Зеленского Залужным

Информация Службы внешней разведки (СВР) РФ о выдвижении бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины, говорит сама за себя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение СВР о тайной встрече представителей США и Великобритании, на которой, по утверждению спецслужбы, обсуждалась возможная замена президента Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Вчера пресс-бюро СВР РФ сообщило, что представители США и Великобритании организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная замена президента Украины Владимира Зеленского. По данным СВР, на встрече присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В январе президент России Владимир Путин заявлял, что Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому не сможет подписывать какие-либо соглашения с Россией, в том числе мирное. Срок полномочий президента Украины официально истек в мае 2024 года. Владимир Зеленский продолжает занимать свой пост, поскольку в стране действует военное положение, во время которого запрещено проведение выборов.

Анастасия Домбицкая