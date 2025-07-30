В Чили отменили занятия в школах на побережье из-за угрозы цунами

Власти Чили отменили занятия в школах и детских садах в прибрежных зонах из-за угрозы цунами. Предупреждение было объявлено после землетрясения на Камчатке.

Как сообщила пресс-служба министерства образования Чили, 30 июля занятий не будет в образовательных учреждениях прибрежной зоны от региона Ариса и Паринакота до Лос-Лагоса. Национальная служба Чили по предупреждению и реагированию на катастрофы также заявила об угрозе цунами.

Сегодня ночью на Камчатке произошло сильное землетрясение, его магнитуда оценивалась в 8,5. Была зафиксирована волна цунами высотой 3–4 м. Пострадали несколько человек, но медпомощь потребовалась только одному. У Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 7,9, там повреждены несколько зданий.