Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,5

Максимальная магнитуда землетрясения у берегов Камчатки составила 8,5. Сейчас продолжаются афтершоки. Об этом сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных»,— сказал директор филиала Данила Чебров на видео, опубликованном в Telegram-канале. По его словам, специалисты не прогнозируют более сильных подземных толчков. При этом интенсивность афтершоков будет достаточно высокой.

Землетрясение произошло в 2:24 мск. В Елизовском районе Камчатского края зафиксирована волна цунами высотой 3–4 м. Несколько человек пострадали, сообщил министр здравоохранения региона Олег Мельников.