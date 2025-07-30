Только один человек обратился за медпомощью после землетрясения на Камчатке

После мощного землетрясения на Камчатке за медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая в аэропорту Елизово. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Мельников в Telegram-канале.

У пострадавшей — ушибы головы, ей оказана медпомощь. Сейчас врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное.

Сегодня господин Мельников сообщал, что всего в списке пострадавших при землетрясении несколько жителей региона, но тяжелых травм нет.

По данным пресс-службы регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН, сегодняшнее землетрясение стало сильнейшим с 1952 года. Толчки ощущались в 47 населенных пунктах Камчатского края и Сахалина, передают «РИА Новости». Около 3 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы.

После землетрясения на остров Парамушир обрушилось цунами. В Северо-Курильске сохраняется угроза, морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, уточнили в Росморречфлоте. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС.