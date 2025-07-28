Минтранс сообщил об отмене 54 парных рейсов «Аэрофлота»

Замминистр транспорта Владимир Потешкин провел заседание с представителями Минтранса, Росавиации, аэропорта Шереметьево и «Аэрофлота» (MOEX: AFLT). На собрании стало известно о 54 парных рейсов авиаперевозчика, которые пришлось отменить из-за кибератаки.

Минтранс сообщил, что сейчас 206 рейсов готовятся к вылету. «В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики»,— сообщили в пресс-службе ведомства. Также Минтранс будет следить за соблюдением «корректного подхода» к ценам на билеты.

Замминистра транспорта отметил, что аэропорт Шереметьево и «Аэрофлот» «обладают необходимыми ресурсами», чтобы справиться с ситуацией. В терминалах аэропорта сейчас организованы бесплатные комнаты матери и ребенка, детские зоны, питьевая вода, залы для пассажиров с инвалидностью и круглосуточное информирование.

Утром 28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел крупный сбой. Его причиной стали кибератаки хакерских группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. Из-за инцидента авиакомпания отменила и задержала десятки рейсов. Авиакомпания пересадила часть пассажиров «Аэрофлота» на самолеты «России» и «Победы».